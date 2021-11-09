İşte Erdoğan'dan sonra yerine geçecek sürpriz isim

Binali Yıldırım





Numan Kurtulmuş ve Abdülhamit Gül





Erkan Kandemir





Efkan Ala





Süleyman Soylu





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin zamanında yani 2023’te yapılacağına dair kesin cümleler kursa da muhalefetin erken seçim talebi var.Zamanlaması üzerine farklı tartışmalar sürerken; Türkiye’nin bir anlamda seçim atmosferine girmesi AK Parti kulislerini de hareketlendirdi.Euronews’in AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, parti içinden birbirinden farklı güç dengeleri ortaya çıktı ve seçim yaklaştıkça bu güç dengeleri arasındaki mücadele de artıyor.Peki seçime giden süreç ve sonrası için hangi isimler öne çıkıyor? Parti içinde neler konuşuluyor?7. Olağan Büyük Kongre'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden genel başkan seçen AK Parti, kendisini 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolarını da belirledi.AK Parti kaynaklarına göre parti içindeki en güçlü çizginin temsilcisi Binali Yıldırım.Aynı zamanda Genel Başkanvekili olan Yıldırım’ın siyasete girdiği tarihten itibaren Erdoğan’la yol arkadaşlığı yapıyor olmasının önemine vurgu yapılırken, parti içinde Yıldırım’a Erdoğan’ın 'zor zamanlarda sırtını dayadığı siyasetçi' gözüyle bakıldığı belirtiliyor.Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı ile akıllara kazınsa da 2011 seçimlerinde AK Parti için zor yerlerden biri olan İzmir’de belediye başkan adayı olmuştu.Daha sonra Ahmet Davutoğlu’nun gidiş sürecinde partiyi toparlayan isim olarak ortaya çıkarak Başbakan koltuğuna oturdu.2019 yerel seçimlerinde de bu kez seçmenin karşısına partinin İstanbul adayı olarak çıktı.Seçimi kaybetmesine rağmen Erdoğan’ın gözünde değer kaybetmediği belirtilen Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı konuşulurken partiye Başkanvekili olarak döndü.Yıldırım’a parti içinde Erdoğan’ın zor zamanlarında veya sonrasında AK Parti’yi toparlayacak ‘abi’ olarak bakıldığı dillendiriliyor.AK Parti kaynaklarına göre parti içindeki ikinci büyük güç dengesini Numan Kurtulmuş-Abdülhamit Gül çizgisi oluşturuyor.Aynı zamanda partinin ikinci Genel Başkanvekili olan Numan Kurtulmuş’un parti içindeki gücünün daha fazla olduğu ancak Binali Yıldırım’ın gelişiyle bu gücün kırıldığı belirtiliyor.Parti içinde Kurtulmuş’a en yakın isimlerden birinin ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Ve bu iki ismin bir anlamda Milli Görüş çizgisini temsil ettiği konuşuluyor.Ayrıca Gül’ün son dönemlerde yargı bağımsızlığı konusundaki çıkışlarının Numan Kurtulmuş ve parti içinde bir kesim tarafından olumlu karşılandığı ifade ediliyor.Aynı kaynaklara göre AK Parti içinde son dönemde üçüncü bir isim dikkat çekiyor ve parti içindeki üçüncü güç dengesi haline geldi.Bu isim Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir. Genç yaşına rağmen partinin en önemli koltuklarından birinde oturan Kandemir’in etkili olmasının nedenlerinden biri olarak partinin bütün teşkilatlarından sorumlu olması gösteriliyor. Aynı zamanda AK Parti’nin kuruluşundan beri var ve de İstanbul Gençlik Kolları’ndan geliyor.Ekonomi Bakanı Beraat Albayrak’ın istifasının ardından Kandemir’in parladığı ve iki ismin yıldızının hiç barışmadığı konuşuluyor.Kandemir’in parti içinde Beraat Albayrak’a muhalefet eden isimlerin başında geldiği vurgulanırken bunun nedeni olarak da Kandemir’in aynı zamanda Bilal Erdoğan’ın yakın arkadaşı olmasından kaynaklandığı dillendiriliyor.Yine AK Parti kaynaklarına göre Kandemir’i Erdoğan sonrasında parti nezdinde önemli kılan ise 2019 yerel seçimlerinde aldığı tavır.Kandemir’in, AK Parti’nin İstanbul adayının Binali Yıldırım, Ankara adayının ise Mehmet Özhaseki olmasına karşı çıktığı söyleniyor. Ayrıca net bir ifadeyle iki isimle seçime girilmesi halinde iki büyükşehrin de kaybedileceğini söylediği belirtiliyor.Hatta Kandemir’in iki ilin teşkilatından bu yönde aldığı bilgileri rapor halinde doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunmasına rağmen Yıldırım ve Özhaseki’nin aday gösterildiği ancak seçimden sonra Kandemir’in Erdoğan’la daha yakın çalışmaya başladığı ve parti içinde daha önemli hale geldiği ifade ediliyor.AK Parti kaynaklarına göre parti içinde bu üç güç dengesinin dışında yer alan ama son dönemde etkinliği artan bir isim daha var; eski İçişleri Bakanı Efkan Ala.Partinin Dış İlişkiler Başkanı olan Ala, çözüm süreci döneminde çok ön planda olmuş ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında geri planda kalmıştı.AK Parti’nin son kongresinde yeniden görev alan Ala’nın yeni bir çözüm sürecinin başlaması durumunda daha da kilit bir hale geleceği konuşuluyor.Kaynaklara göre İçişleri Bakanı Soylu, kamu yönetimi bürokrasisinde güçlü olmasına rağmen parti içindeki dengelerde bir aktör haline gelemiyor.Soylu’nun AK Parti seçmeni üzerinde etkisinden söz edilse de parti içinde veya delegeler üzerinde bir gücü bulunmadığına vurgu yapılıyor.Parti içindeki güç mücadelesinin artmasının nedeni ise Erdoğan’ın ağırlıklı olarak ülke yönetimiyle ilgilenmesinden ötürü partide oluşan iktidar boşluğuyla ilişkilendiriliyor.Erdoğan’ın parti başkanlığını devredeceği ve sadece Cumhurbaşkanı olarak kalacağı yönündeki bilgiler ve haberler de önemli etken iken, AK Parti’nin 2023 seçimlerini kaybetmesi durumunda bu mücadelenin Erdoğan sonrasına hazırlığa dönüşeceğine dikkat çekiliyor.