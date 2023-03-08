Samanyolu Haber /Politika / İşte Erdoğan'ı şoke edecek deprem raporu: Koordinasyonsuzluğu bizzat AKP'liler itiraf etti /08 Mart 2023 09:15

İşte Erdoğan'ı şoke edecek deprem raporu: Koordinasyonsuzluğu bizzat AKP'liler itiraf etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşanan koordinasyonsuzluğa AKP'li milletvekilleri de "isyan etti". Deprem bölgesinde incelemede bulunan milletvekillerinin topladığı raporlar, Erdoğan'a iletilecek.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından AFAD’da yaşanan koordinasyon eksikliğine AKP’nin milletvekilleri de “isyan etti”. Deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan milletvekilleri, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplanan AKP kapalı grup toplantısında, depremin ilk günlerindeki “koordinasyonsuzluk” ve “geç bildirimleri” dile getirdiği öğrenildi. AKP’li milletvekilleri, “Koordinasyon eksiklikleri yaşandı. Örneğin bir bölgede gelen yardımlar arasında gıda fazlalığı var ancak su eksik. Bir başka bölgede ise tam tersi. Geç bildirim ve bazı bildirim eksiklikleri de oldu” ifadelerini kullandı.

ÇADIR YERİNE KONTEYNER

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan bir başka milletvekilinin ise “tüm depremzedelerin konteyner kente gitmek istediğine” dikkat çekti.

Raporların Erdoğan’a iletileceği toplantıda AKP’li isim, “İnsanların tuvalet ve elektriğin olmadığı çadırlar yerine konteyner ya da prefabrik evlere yerleştirilmesi gerektiğini” vurguladı.
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