Samanyolu Haber /Politika / İşte Erdoğan'ın Akşener'e çağrısının perde arkası! /18 Kasım 2022 10:47

İşte Erdoğan'ın Akşener'e çağrısının perde arkası!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener ve İYİ Parti'ye yaptığı 'masayı dağıtın' çağrısı dikkat çekti. Barış Yarkadaş, Erdoğan'ın Akşener'e yaptığı çağrının perde arkasını anlattı.

SHABER3.COM

Barış Yarkadaş, TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan Oğan, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya ve Hacı Yakışıklı; Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu'nun konuğu oldu. İlgi ile takip edilen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı “Temennimiz masayı terk etmeleridir” çağrısı konuşuldu.

2023 SEÇİMİ SONRASI İÇİN ADIM

Konuya ilişkin kulis bilgisini aktaran tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, “AK Partili'lilere sordum, dedim ki; ‘Erdoğan, neden bu açıklamayı yaptı?’ AK Partili'lilerin söyledikleri, ‘Sayın Erdoğan, 2023 seçimlerini kazanacağına inanıyor. Bu sözler ve bu çağrı, 2023 seçim sonrasına uzanan bir bakış açısı. Eğer AK Parti Meclis’teki sandalye sayısını kaybeder ve bugünkü muhalefetin çoğunluğu olursa, Sayın Erdoğan ya seçime gidebilir yeniden Meclis’i kaybettiği için seçime gidebilir, ittifak değiştirme, ittifak geliştirme adımlarını atabilir’ diyorlar” dedi.

AKP KABULLENMİŞ DURUMDA

Barış Yarkadaş’ın sözlerinin ardından açıklama yapan TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan Oğan ise, “AKPlilerin tamamında bu düşünce var. Cumhur İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini tüm AKP kabullenmiş durumda benim gördüğüm." dedi.

HACI ŞAŞIRTMADI

Hacı Yakışıklı ise, klasik bir AKP yandaşı olarak aynı masala sığındı ve tüm bunların 'algı olduğunu' iddia etti.
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