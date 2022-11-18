İşte Erdoğan'ın Akşener'e çağrısının perde arkası!

2023 SEÇİMİ SONRASI İÇİN ADIM
Konuya ilişkin kulis bilgisini aktaran tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, “AK Partili'lilere sordum, dedim ki; ‘Erdoğan, neden bu açıklamayı yaptı?’ AK Partili'lilerin söyledikleri, ‘Sayın Erdoğan, 2023 seçimlerini kazanacağına inanıyor. Bu sözler ve bu çağrı, 2023 seçim sonrasına uzanan bir bakış açısı. Eğer AK Parti Meclis’teki sandalye sayısını kaybeder ve bugünkü muhalefetin çoğunluğu olursa, Sayın Erdoğan ya seçime gidebilir yeniden Meclis’i kaybettiği için seçime gidebilir, ittifak değiştirme, ittifak geliştirme adımlarını atabilir’ diyorlar” dedi.
AKP KABULLENMİŞ DURUMDA
Barış Yarkadaş’ın sözlerinin ardından açıklama yapan TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan Oğan ise, “AKPlilerin tamamında bu düşünce var. Cumhur İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini tüm AKP kabullenmiş durumda benim gördüğüm." dedi.
HACI ŞAŞIRTMADI
Hacı Yakışıklı ise, klasik bir AKP yandaşı olarak aynı masala sığındı ve tüm bunların 'algı olduğunu' iddia etti.