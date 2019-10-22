İşte Erdoğan'ın Davutoğlu planı

Çare bulamadığı ve giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle oyları eriyen, son yerel seçimlerde ise Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesini kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) partideki bölünmelerin de oy düşüşüne neden olabileceği değerlendiriliyor.







Bu duruma önlem olarak ise, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partilerini kurmalarının ardından özel bir strateji izlenebileceği belirtildi.





DAVUTOĞLU'NA KARŞI SURİYE KARTI KULLANILACAK





Babacan ve Gül cephesine karşı nasıl bir strateji izleneceği henüz belirsizliğini korurken, iktidar partisi içerisinde “Pelikancılar” olarak anılan yapıda Davutoğlu’na gidebilecek oyların önlenmesi için Suriye kartının kullanılması gerektiği görüşünün hakim olduğu öğrenildi.





Pelikancıların söz konusu planına göre, gerek Erdoğan gerekse de iktidara yakın medya tarafından, Ahmet Davutoğlu partisini kurduktan sonra Dışişleri Bakanı ve Başbakan olduğu dönemdeki Suriye politikası üzerinden hedef alınacak.





Davutoğlu’nun Suriye’de yol açtığı beka tehdidinin askeri harekât ile ortadan kaldırıldığı algısı oluşturulacak. Edinilen bilgilere göre ise, Erdoğan’ın da bu stratejiye sıcak baktığı öne sürüldü.





“ERDOĞAN KENDİSİNİ DE HEDEF ALMIŞ OLUR”





Söz konusu plan kulislerde konuşuluyor ama AKP’li bir yetkili, Pelikancıların bu planının tehlikeli olacağı düşüncesinde.





AKP’li yetkili, “Davutoğlu’nun Suriye’nin kuzeyinde ülkemiz aleyhine ortaya çıkan bugünkü tabloda payı çok büyük. Ancak, Pelikancılar adlı grubun ortaya koyacağı söylenilen plan izlenip, sayın Erdoğan, Suriye üzerinden Davutoğlu’nu hedef alırsa kendisini de hedef almış olur. Çünkü Davutoğlu, dışişleri bakanı iken Erdoğan başbakandı. Davutoğlu başbakanken de cumhurbaşkanıydı. Akıllara kamuoyunun hafızasından silmeye çalıştığımız o dönemler gelir ve hem Erdoğan hem de partimiz buradan yıpranarak çıkar. Erdoğan ile Davutoğlu arasında yaşanacak Suriye polemiği, Millet İttifakı’na yarar.” dedi.