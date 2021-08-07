İşte Erdoğan'ın Dünyayı kıskandıran uçak filosu

Türkiye, ilk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan, ardından Muğla, Adana ve Mersin'de görülen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangının nasıl bu kadar büyüdüğü tartışmaları devam ederken kriz yönetimine yöneltilen eleştirilerin başında ise yangına havadan müdahalede geç kalındığı geliyor. Devletin elinde resmi olarak her hangi bir yangın söndürme uçağı bulunmuyor. Yıllardır Tarım ve Orman Bakanlığı THK'den veya Rusya'dan kiraladığı uçaklarla yangınlarla mücadele etmiş. Özellikle Türk Hava Kurumu'nun envanterinde bulunan yangın söndürme uçaklarının bakımı yapılmadığı için devre dışı bırakılması, yangın söndürmede uzman pilotlarının da işlerinden atılması tartışmaların odağını oluşturdu.
Türkiye'nin bir tane bile yangın söndürme uçağı yok ama Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanların ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı devlete ait çok sayıda uçak var.
Bu uçakların sayısı konusunda bir netlik yok. Israrlı sorulara rağmen resmi açıklama yapılmıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “konunun muhatabı Ulaştırma Bakanlığı” diyerek topu bakanlığa atarken, Ulaştırma Bakanlığı'ndan “Bizim bilgimiz yok” yanıtı veriyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAKLARI ARASINDA
Açık kaynaklara bakıldığında bu havuzda 13 uçak ve 3 helikopter bulunuyor. Havuzdaki en büyük uçak Katar'ın hediye ettiği söylenen 400 millyon dolar değer biçilen Boeing 747-8 aynı zamanda dünyanın en geniş gövdeli uçaklarından biri. Ardından Airbus A330-200 Pestige model uçağı filodaki en büyük uçak sıfır alındı. Filoda Ürdün devletinden alınan bir Airbus 318, İtalya'dan bir dönem Başbakan Berlusconi'nin kullandığı Airbus 319 bulunuyor.
İşte Erdoğan'ın bilinen hava filosu
UÇAKLAR
TC-TRK Boeing 747-8 intercontinental
Katar, 3 yıl önce filosundaki Boeing 747-8 tipi VIP jetlerinden birini satışa çıkarmıştı. Türkiye'nin ilgi göstermesi üzerine 400 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen uçağın Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye edildiği açıklandı. Dünyanın en büyük uçakları arasında yer alan Boeing 747, filodaki en büyük uçak.
TC ANA Airbus A319-115 cj
2000 model olan ve İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi tarafından bir dönem kullanılan uçak 2005'te İtalya Hava Kuvvetleri’nden alındı. Uçağın kabini özel olarak donatıldı. Uçak Şubat ayında Arnavutluk'un kullanımına verildi.
TC-TUR A330-200
2011 yılında fabrikadan çıktıktan sonda ABD'de Gore Design şirketinde modifikasyon işlemleri yapılan uçak 2014'te teslim alındı. 90 yolcu kapasiteli olarak tasarlanan uçakta cep telefonuyla konuşulabilecek sistemler kuruldu. İçinde televizyonlu çalışma odası ile birlikte bir de yatak odası bulunan uçağın orta bölümü de toplantı salonu olarak planlandı.
TC-IST A319-133
2009 model uçak 28 yolcu kapasiteli tasarlandı. Uçakta 1 adette suit mevcut. Ek yakıt tankları sayesinde 7600 km havada kalabiliyor.
TC-ANK A318-112
Daha önce Ürdün Devleti'ne ait olan uçak 2018 yılında alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni İstanbul Havalimanı'na inen ilk uçak oldu.
TC-KOP Gulfstream G550
2010 yılında Genelkurmay Başkanlığı’nın kullanımı için alındı, 2011 yılında sivilleştirilerek VIP uçak filosuna dahil edildi.
HELİKOPTERLER
TC-OBA Sikorsky S92
TC-HUD Sikorsky S92
TC-HEY Sikorsky S92
Devletin sahibi olduğu uçaklar elbette VIP Filo’dakilerle sınırlı değil. Ordunun elindeki uçaklar dışında, özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı envanterinde uçaklar ve helikopterler bulunuyor.