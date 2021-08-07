İşte Erdoğan'ın Dünyayı kıskandıran uçak filosu





Türkiye, ilk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan, ardından Muğla, Adana ve Mersin'de görülen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangının nasıl bu kadar büyüdüğü tartışmaları devam ederken kriz yönetimine yöneltilen eleştirilerin başında ise yangına havadan müdahalede geç kalındığı geliyor. Devletin elinde resmi olarak her hangi bir yangın söndürme uçağı bulunmuyor. Yıllardır Tarım ve Orman Bakanlığı THK'den veya Rusya'dan kiraladığı uçaklarla yangınlarla mücadele etmiş. Özellikle Türk Hava Kurumu'nun envanterinde bulunan yangın söndürme uçaklarının bakımı yapılmadığı için devre dışı bırakılması, yangın söndürmede uzman pilotlarının da işlerinden atılması tartışmaların odağını oluşturdu.







Türkiye'nin bir tane bile yangın söndürme uçağı yok ama Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanların ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı devlete ait çok sayıda uçak var.





Bu uçakların sayısı konusunda bir netlik yok. Israrlı sorulara rağmen resmi açıklama yapılmıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “konunun muhatabı Ulaştırma Bakanlığı” diyerek topu bakanlığa atarken, Ulaştırma Bakanlığı'ndan “Bizim bilgimiz yok” yanıtı veriyor.





DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAKLARI ARASINDA





Açık kaynaklara bakıldığında bu havuzda 13 uçak ve 3 helikopter bulunuyor. Havuzdaki en büyük uçak Katar'ın hediye ettiği söylenen 400 millyon dolar değer biçilen Boeing 747-8 aynı zamanda dünyanın en geniş gövdeli uçaklarından biri. Ardından Airbus A330-200 Pestige model uçağı filodaki en büyük uçak sıfır alındı. Filoda Ürdün devletinden alınan bir Airbus 318, İtalya'dan bir dönem Başbakan Berlusconi'nin kullandığı Airbus 319 bulunuyor.



