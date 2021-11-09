İşte Erdoğan'ın önündeki son anket

Ankette, yurttaşlara "Bu pazar bir genel seçin olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusu yöneltildi.







Anket sonuçlarında, AKP'nin yüzde 38,5, CHP'nin yüzde 25,3, İYİ Parti'nin yüzde 12,1, MHP'nin yüzde 9,9, HDP'nin yüzde 9,2, DEVA Partisi'nin yüzde 1,7, Gelecek Partisi'nin yüzde 1,1 oy oranına sahip olduğu görüldü.

Alınan sonuçlarda, AKP yüzde 38,5'le ilk sırada yer aldı. Öte yandan Cumhur İttifakı'nın iki ortağı AKP ve MHP'nin toplam oylarının yüzde 48,4 olması dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'yi yakalayamadığı görüldü.CHP'nin yüzde 25,3 İYİ Parti'nin yüzde 12,1 oranında oy aldığı görüldü. Öte yandan DP'nin yüzde 9,2, DEVA Partisi'nin yüzde 1,7, Gelecek Partisi'nin yüzde 1,1 oy oranına sahip olması dikkat çekti.