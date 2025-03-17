İşte Erdoğan'ın seçim yarışında İmamoğlu-Yavaş planı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını seçimle belirleme kararı aldı. Bu karar parti içinde tartışmaları beraberinde getirdi.





Ön seçime İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu girdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise cumhurbaşkanı adayının CHP'li parti üyelerinin oylarıyla belirleneceği önseçime katılmama kararı aldı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak kampanyalarını yürütmeye başladı. Mansur Yavaş ile İmamoğlu, aralarının kötü olduğuna ilişkin iddialara birlikte kamera karşısına geçerek yanıt verdi.





İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Yavaş, "Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyareti için teşekkür ediyorum, hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum" dedi.





AKP'NİN "SEÇİM" OYUNU

CHP'nin aday adayı İmamoğlu, arkasına aldığı destekle vatandaşlarla buluşmaya devam ederken AKP ne yapıyor?





Nefes'ten Nuray Babacan, köşe yazısında, AKP'nin seçime yönelik planlarını yazdı.





Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin tek bir aday etrafından kenetlenmesini istemediğini belirtti.





İşte yazıdan ilgili bölüm şöyle:





"Basitçe; 1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı, hukuki olmayan müdahaleyle engellenecek. 2- Ondan sonra sıra Mansur Yavaş’a gelecek. 3- Plan bu kadar net sonuçlanmasa bile İmamoğlu ile Yavaş’ın arasının açılması ve bölünme sağlanacak. 4- Genel seçimlerde olduğu gibi muhalefetin parçalı ve sorunlu bir şekilde seçime girmesi sağlanacak.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tek bir aday etrafında kenetlenme yerine parçalı bir yapı istiyor. İmamoğlu’nun Yavaş’a, Yavaş’ın da İmamoğlu’na destek verdiği bir yapı istenmiyor. Tıpkı, genel seçimlerde Millet İttifakı’nda yapılan operasyonlar gibi.





O yüzden iktidar medyasının da yardımıyla kurgulanan oyun; hukuk, etik, ilke gibi ahlaki kuralların hiçbirini içermeden sahneleniyor. Ülkenin gerçek gündemi, yoksuzluk, yolsuzluk, hayat pahalılığı, ekonomik kriz, adaletsizlik hiç konuşulmadan muhalefet kendisine kurulan tuzaklarla boğuşmak zorunda bırakılıyor…"