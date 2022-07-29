İşte Erdoğan'ın yeni hedefi : Ulusalcılar neden paniğe kapıldı ?

Sosyal medyada Necip Hablemitoğlu suikastının faili Levent Göktaş adına açılan bir hesap çok tartışıldı.







Gazeteci Cevheri Güven You Tube hesabından yayınladığı video ile önemli bilgiler paylaştı.





Göktaş hesabının operasyonel bir hesap olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Güven ortaya çıkma ihtimali olan bilgilerin ulusalcıları endişelendirdiğine dikkat çekti.





Ergenekon Davasında Göktaş'ın ek ifade ile olayları deşifre etmek için girişimde bulunduğunu hatırlatan Güven ortaya çıkabilecek yeni bilgilerin özellikle Ulusalcıları paniğe sevk ettiğini söyledi .





Güven ayrıca daha önce büyük kahraman olarak lanse eden tarafların yakın zamanda Levent Göktaş'ı itibarsızlaştırmaya başladığına dikkat çekti





“Olay Levent Göktaş ile Sedat Peker polemiğinin ötesinde. Ali Koç’tan İnan Kıraç’a kadar Erdoğan’ın hedefi çok geniş. Hablemitoğlu dosyası neden şimdi açıldı? Erdoğan bu dosya ile neler hedefliyor?' sorularını cevaplayan Güven özellikle MİT'in ve Hakan Fidan'ın rolünü anlattı









