Samanyolu Haber /Gündem / İşte erken seçim için konuşulan tarih! /24 Aralık 2024 10:36

İşte erken seçim için konuşulan tarih!

Gazeteci Nuray Babacan, erken seçim tarihiyle ilgili bir kulis bilgisi paylaştı. "Erdoğan aday olacaksa her durumda erken seçim var." diye yazan Babacan, 2027 yılının sonbaharında seçim yapılabileceğini iddia etti.

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Siyasette dengeler neredeyse her hafta değişiyor. Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin erkene alınma planlarını değerlendirdiği bugünkü yazısında, "Seçimlerin 2028’de, zamanında yapılması demek, Tayyip Erdoğan’ın aday olamaması anlamına geliyor. Anayasa’nın değiştirilmesi gibi bir umut olmadığı için bu kaçınılmaz son. Erdoğan’ın yeniden aday olmasına olanak yaratmak ancak TBMM’nin seçim kararı almasıyla mümkün." ifadelerini kullandı ve erken seçim kararına CHP'nin de destek vermesi gerektiğini belirtti.

ÖZEL'İN SÖZLERİ AKP'NİN PLANINI BOZDU
İktidar ile muhalefet arasında ‘en avantajlı zamanda erken seçime gitme’ planları yapıldığını kaydeden Babacan, AKP'nin Suriye'deki gelişmelerin kendilerine avantaj yaratmasını ve ekonomik krizin ortadan kalkmasını beklediğini ve normal seçime birkaç ay kala Meclis'ten erken seçim kararı alınmasını sağlamayı planladığını ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Son bir yıl içinde erken seçim denirse, CHP bir erken seçim kararına imza atmaz…" sözlerinin bu planı bozduğunu belirtti.

ERKEN SEÇİM KULİSİ
"Şimdi AKP kulislerinde bu tarih konuşuluyor" diye yazan Babacan, o tarihi "2027 yılının sonbaharı" olarak açıkladı.
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