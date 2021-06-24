İşte EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri

NURULLAH KAYA-SAMANYOLUHABER.COM
EURO 2020'de grup maçlarının sona ermesinin ardından son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. Daha önce Fransa ile karşı karşıya gelen Almanya için erken final benzetmesi yapılmıştı. Almanya bu turda da yine erken final denilebilecek bir eşleşme yaptı. İngiltere ile karşılaşacak Almanların karşılaması futbolseverlere zevkli dakikalar yaşatacağa benziyor.
Işte ilk 16 ve eşleşmeler
Fransa - İsviçre
İngiltere - Almanya
Galler - Danimarka
İtalya - Avusturya
Hollanda - Çekya
Belçika - Portekiz
Hırvatistan - İspanya
İsveç - Ukrayna