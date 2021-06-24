İşte EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri

NURULLAH KAYA-SAMANYOLUHABER.COM





EURO 2020'de grup maçlarının sona ermesinin ardından son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. Daha önce Fransa ile karşı karşıya gelen Almanya için erken final benzetmesi yapılmıştı. Almanya bu turda da yine erken final denilebilecek bir eşleşme yaptı. İngiltere ile karşılaşacak Almanların karşılaması futbolseverlere zevkli dakikalar yaşatacağa benziyor.





Işte ilk 16 ve eşleşmeler





Fransa - İsviçre

İngiltere - Almanya

Galler - Danimarka

İtalya - Avusturya

Hollanda - Çekya

Belçika - Portekiz

Hırvatistan - İspanya

İsveç - Ukrayna