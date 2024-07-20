Samanyolu Haber /Spor / Taraftarlar seçti: İşte EURO 2024'ün en güzel golleri! /20 Temmuz 2024 22:30

Taraftarlar seçti: İşte EURO 2024'ün en güzel golleri!

Mert Müldür'ün attığı gol, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 serüveninde bulduğu ilk goldü.

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Euronews'te yer alan habere göre taraftarlar, Cumartesi günü EURO 2024'ün en güzel golü olarak Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı yarım voleyi seçti. Sosyal medya platformu X'te yayınlanan videoda turnuvanın diğer golleri de vardı.

Müldür'ün bu golünü İspanyol genç yıldız Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol takip ediyor. Turnuvanın en güzel golünün seçildiği Gürcistan maçında, Arda Güler'in Türkiye'yi tekrar öne geçiren golü listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu.



Listenin dördüncü sırasında Jude Bellingham'ın İngiltere'yi uzatmalara götüren röveşatası, beşinci sırada İsviçre'den Xherdan Shaqiri'nin İskoçya'ya attığı gol var.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na F Grubu'nda başlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, ilk sınavı 17 Haziran'da Gürcistan karşısındaydı.

Almanya'nın Dortmund kentindeki Westfalen Stadı'nda oynanan maçta Türkiye, UEFA tarafından turnuvanın golü olarak seçilen Mert Müldür'ün 25'inci dakikadaki yarım volesiyle öne geçti.

Gürcistan, bu gole sadece 7 dakika sonra Georges Mikautadze'yle karşılık verdi. A Milliler, 90 dakikalık mücadelenin ikinci yarısında, Arda Güler'in uzak mesafeden bulduğu gol ve Kerem Aktürkoğlu'nun maçın skorunu tayin eden golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, F Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayıp son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçerek çeyrek finale kadar yükseldi. Fakat Hollanda karşısında sonuç Avusturya maçının tam tersi olacaktı ve A Milliler, 2-1'lik yenilgiyle yurda geri döndü. EURO 2024'ü de finalde İngiltere'yi mağlup eden İspanya kazandı.
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