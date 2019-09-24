Samanyolu Haber /Gündem / İşte fakirleşmenin belgesi: Yeşil kartlı sayısı 8 milyon 628 bine ulaştı /24 Eylül 2019 09:40

İşte fakirleşmenin belgesi: Yeşil kartlı sayısı 8 milyon 628 bine ulaştı

Türkiye’de yoksulluk giderek artarken, bu yılın ilk yarısında aylık geliri 852 liranın altına gerileyenlere 366 bin kişi daha eklendi. Yeşil kartlı sayısı 8 milyon 628 bine ulaştı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde, aylık geliri 852 liranın altına düştüğü için sosyal güvenlik primi desteği alan kişi sayısı 366 bin kişi artarak, 8 milyon 628 bin kişiye ulaştı.

Yasa gereği, gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı, asgari ücretin üçte birinin yani 852 lira 66 kuruşun altında olanlar, sağlık hizmetlerinden yeşil kart ile ücretsiz yararlanıyor.

AYLIK 852,66 TL'DEN FAZLA GELİRİ OLAN SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNİ KENDİSİ ÖDÜYOR

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı 852,66 TL'nin üstünde çıkanlar ise aylık 76,6 TL tutarındaki Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini kendisi ödüyor. 

Ancak lise mezunu gençler 20, üniversite mezunu gençler ise 25 yaşına kadar anne ya da babasının sigortası üzerinden GSS ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. 

Anne ya da babasının sigortası olmayanlar ise gelir testi yaptırmaksızın, primi devlet tarafından karşılanmak üzere GSS'li sayılıyor.


11 MİLYON KİŞİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN DIŞINDA

GK'ya göre, 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaşan nüfusun içinde 70 milyon 536 bin 529 kişi sosyal sigorta kapsamı içerisinde yer alıyor. 

Kapsam içerisindeki 22 milyon 260 bin kişi aktif çalışan, 12 milyon 828 bin kişi emekli, 35 milyon 27 bin kişi de bağımlı, yani annesi, babası ya da eşinin sigortası üzerinden yararlananlar statüsünde bulunuyor. 

Ayrıca 420 binden fazla kişi de özel sandıklardaki sigortası aracılığıyla hizmet alıyor. Bunların dışında kalan yaklaşık 11.5 milyon vatandaş ise sosyal güvenlik sisteminin dışında hayatını sürdürüyor.
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