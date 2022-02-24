Samanyolu Haber /Gündem / İşte Falyalı cinayetiyle ilgili tutuklananların ilginç ifadeleri /24 Şubat 2022 07:58

İşte Falyalı cinayetiyle ilgili tutuklananların ilginç ifadeleri

Kuzey Kıbrıs'ta işlenen Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul’da tutuklanan ve aralarında Mustafa Söylemez ile Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu şüphelilerin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı. Mustafa Söylemez, kendini ifade verecek kadar iyi hissetmediğini, daha sonra detaylı bir şekilde ifade vereceğini söylerken Mehmet Faysal Söylemez ise “Herhangi bir örgüt kurmuş değilim” dedi.

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Otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü, KKTC’nin Girne kentinde 8 Şubat 2022 tarihinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamlarını yitirmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan, kamuoyunda ‘Söylemez Kardeşler’ olarak bilinen Mustafa Söylemez ile Mehmet Faysal Söylemez’in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Şubat’ta İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 8 şüpheliden Mustafa Söylemez ile Mehmet Faysal Söylemez ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklanırken Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrolle şartıyla serbest bırakılmıştı.

ANKA'nın haberine göre emniyet ve savcılık aşamasında susma hakkını kullandığı öğrenilen Mustafa Söylemez, “12 gündür gözaltındayım. Yoğun bir baskıya, işkenceye ve yenmeyecek yemeklere maruz kaldım. Kendimi ifade verecek kadar iyi hissetmiyorum. Daha sonra detaylı bir şekilde ifade vereceğim” dedi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SÖYLEMEZ: HERHANGİ BİR ÖRGÜT KURMUŞ DEĞİLİM(!)

Mehmet Faysal Söylemez ise olayda kardeşinin adının geçtiği için ifadeye çağrıldığını söyleyerek, “Herhangi bir örgüt kurmuş değilim. Olayda kardeşimin adı geçmiştir. Polisler beni ifadeye çağırdı, üzerime düşen vazifeyi yaptım. 10 güne yakındır gözaltındayım. Örgüt kurarak ne yapmışım, bir menfaat mi elde etmişim, evimde suç unsuru mu bulunmuş? Kardeşimden dolayı tutuklanacaksam söyleyecek bir şeyim yoktur” diye konuştu.

‘Örgüt üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklanan şüphelilerden Ender Yıldız da görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ve herhangi bir örgütle bağlantısının olmadığını savundu. Nöbetçi hakimlikte savunma yapan diğer şüpheliler de Falyalı ile şoförünün öldürülmesiyle ilgilerinin olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

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Sulh Ceza Hakimliği’nin karar tutanağında; cinayet soruşturması kapsamında KKTC’de tutuklu bulunan Veysel Sare ve Musa Çiçek’in ifadelerine göre Mustafa Söylemez’in suikastı aylar önce planladığı ve olayda uzun namlulu silah kullanan iki kişiden biri olduğunu gösteren kuvvetli suç şüphesi oluşturan somut deliller olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

ORTAK BAZDA SİNYAL BİLGİLERİNİN OLDUĞU BELİRTİLDİ

Hakimliğin kararında; Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ömer Tunç, Cengiz Şener, Musa Çiçek, Yusuf Çiçek, Veysel Sare ile Cemil Önal’ın cep telefonlarının çok yakın mesafede ve ortak bazda sinyal bilgilerinin olduğu ve bu sinyallerin Söylemezler Hukuk Bürosu’na yakın mesafede olduğu kaydedildi. Halil Falyalı’nın eşinin beyanı doğrultusunda, Falyalı’nın yanında çalıştığı öğrenilen Cemil Önal’ın uçuş bilgilerinin ise Mustafa Söylemez’in telefonunda bulunduğu da tutanakta yer aldı.
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