İşte filtre takmayan termik santraller...

Kömürlü termik santrallere havayı kirletme izni veren ve Meclis’teki tüm partilerin 14 Şubat 2019'da aldıkları ortak kararla geri çekilen yasal düzenleme geçen hafta Meclis gündemine geldi. Düzenlemeye ilişkin madde torba yasa içinde AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.







ERDOĞAN VETO ETTİ





Ancak söz konusu madde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi. Erdoğan'ın vetosundan sonra AKP'li vekiller teşekkür yarışına girse de bu havayı kirleten bu santrallerin kimlere ait olduğu merak ediliyor









NE AMAÇLANIYORDU?





Türkiye'nin farklı illerinde konuşlu bulunan 15 kömürlü termik santralin bacasından çıkan zehirler içinde bulundukları kentler başta olmak üzere atmosfere salınıyordu.





Eğer madde kabul edilseydi bu zehirleme 30 Haziran 2022 tarihine kadar sürecekti.





Bacalardan çıkan zehirli gazlar, temiz hava hakkının yanı sıra, termik santrallerin yakınlarında yaşayan vatandaşların sağlığını da birinci dereceden etkilemeye devam edecekti.





ŞİRKETLER NEDEN İSTEMİYORDU?





Filtresiz bacaların monte edilmesi, santrallerin bir süreliğine ‘üretim dışı’ kalmasını gerektiriyor. Bu da şirketler için milyonlarca dolar ‘kârdan zarar’ anlamına geliyor.





TANESİ 12 MİLYON EURO





Öte yandan santrallere takılması planlanan bacaların tanesinin 12 milyon euro olduğu bildiriliyor.





SANTRALLER NEREDE BULUNUYOR?





Santraller ağırlıklı olarak; Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Sivas ve Şırnak'ta yer alıyor.





İşte o santraller, bağlı bulundukları şirketler ve bulundukları yerler;













SANTRALLERDEN 4’Ü ERDOĞAN’IN ‘AZARLADIĞI’ TAHİR ÇELİK’İN





Sözcü Gazetesi'nin haberine göre bu santrallerden 4’ü Çelikler Holding’e ait. Enerji sektörünün önemli şirketlerinden birisi olan Çelikler Holding’in yönetim kurulu başkanlığını Tahir Çelik yürütüyor.

















Tahir Çelik’in ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonuyla gündeme gelmişti.





















SANTRALLERDEN İKİSİ KAMUNUN İKİSİ TURGAY CİNER’İN





Tartışmalara konu olan santrallerden ikisi, Show Tv ve Habertürk TV’nin de sahibi olan Turgay Ciner’e ait.





Ciner’in biri Ankara/Nallıhan, diğeri Şırnak/Silopi’de ‘bacasız’ iki kömürlü termik santrali bulunuyor. 15 bacasız santralden ikisi ise kamu malı yani devletin.





















KONYA ŞEKER’İN 3 SANTRALİ VAR





Bir çiftçi kooperatifi olan Konya Şeker Fabrikası’nın da biri Sivas-Kangal’da ikisi Manisa-Soma’da olmak üzere 3 termik santrali bulunuyor.





SANTRALLERDEN İKİSİ NİHAT ÖZDEMİR VE İBRAHİM ÇEÇEN’İN





2 buçuk yıl daha ‘bacasız’ faaliyet sürdürmek isteyen ancak Erdoğan’ın vetosuyla bunu başaramayan santrallerden ikisi ise Erdoğan’a yakın iş adamlarından Nihat Özdemir’e ait.





Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak, İbrahim Çeçen’in sahibi olduğu İÇTAŞ ile birlikte Muğla’da 2 termik santral işletiyor.





CEYHAN SALDANLI VE MUSTAFA YOLBULAN’IN DA BİRER BACASIZ SANTRALİ BULUNUYOR





Diğer iki bacasız termik santrallerin sahibi ise İş adamı Ceyhan Saldanlı ile Mustafa Yolbulan.









Zonguldak Çatalağzı Termik Santrali, Ceyhan Saldanlı’ya ait Bereket Enerji için çalıştırılırken, Karabük’teki Kardemir Termik Santrali ise yönetim kurulu başkanlığını Mustafa Yolbulan’ın yaptığı Kardemir A.Ş. için çalıştırılıyor.