İşte Fox Ana Haber'in yeni sunucusu

Emekli olmaya karar veren Fatih Portakal'ın Fox ana haber ile yollarını ayırdığını önce Fox yönetimi yazılı bir açıklama ile duyurdu. Ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Portakal ise 'toprakta yaşayacağım' diyerek veda etti.





Fox'ta Fatih Portakal'dan boşalan ana haber koltuğuna kimin oturacağı merak konusuydu.





Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Fox Ana Haberi kimin sunacağını açıkladı.





"Az önce FOX Haber’in başarılı Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’le konuştum, “Fatih Portakal’ın yerine ana haber bültenini artık Selçuk Tepeli sunacak” dedi."





SELÇUK TEPELİ KİMDİR?





1974 doğumlu olduğu bilinen Tepeli, şu an 46 yaşında. Aynı zamanda Selçuk Tepeli nerelidir sorusuna da yanıt aranıyor. Selçuk Tepeli nereli hakkında net bir bilgi bulunmasa da ünlü ismin İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Selçuk Tepeli, Fransa’da Avrupa Birliği ve yazılı basın yönetimi üstüne master yaptı. Habertürk’ün eski genel yayın yönetmeni olduğu bilinen Selçuk Tepeli; İngilizce, Fransızca ve İspanyolca biliyor.













Selçuk Tepeli daha önce Aktüel Dergisi, Newsweek Dergisi yayın yönetmenliği ve Habertürk yayın danışmanlığı, Habertürk Gazetesi haftasonu ekleri yayın yönetmenliği görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan ile Eksen isimli programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı’nın görevini bırakmasının ardından Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevinde de bulundu. Selçuk Tepeli’nin 2020 yılının ocak ayında Habertürk’ten istifa ettiği biliniyordu. Selçuk Tepeli evli mi ve Selçuk Tepeli kiminle evli gibi sorular da televizyon izleyicileri tarafından yanıt aranan sorular arasında bulunuyor. Selçuk Tepeli eşi ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.