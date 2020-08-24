Samanyolu Haber /Gündem / İşte Fox Ana Haber'in yeni sunucusu /24 Ağustos 2020 22:19

İşte Fox Ana Haber'in yeni sunucusu

Fox TV ile yollarını ayıran Fatih Portakal'ın yerine Fox Ana Haber'i sunacak yeni ismin kim olacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Emekli olmaya karar veren Fatih Portakal'ın Fox ana haber ile yollarını ayırdığını önce Fox yönetimi yazılı bir açıklama ile duyurdu. Ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Portakal ise 'toprakta yaşayacağım' diyerek veda etti. 

Fox'ta Fatih Portakal'dan boşalan ana haber koltuğuna kimin oturacağı merak konusuydu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Fox Ana Haberi kimin sunacağını açıkladı.

"Az önce FOX Haber’in başarılı Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’le konuştum, “Fatih Portakal’ın yerine ana haber bültenini artık Selçuk Tepeli sunacak” dedi."

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 doğumlu olduğu bilinen Tepeli, şu an 46 yaşında. Aynı zamanda Selçuk Tepeli nerelidir sorusuna da yanıt aranıyor. Selçuk Tepeli nereli hakkında net bir bilgi bulunmasa da ünlü ismin İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Selçuk Tepeli, Fransa’da Avrupa Birliği ve yazılı basın yönetimi üstüne master yaptı. Habertürk’ün eski genel yayın yönetmeni olduğu bilinen Selçuk Tepeli; İngilizce, Fransızca ve İspanyolca biliyor.



Selçuk Tepeli daha önce Aktüel Dergisi, Newsweek Dergisi yayın yönetmenliği ve Habertürk yayın danışmanlığı, Habertürk Gazetesi haftasonu ekleri yayın yönetmenliği görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan ile Eksen isimli programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı’nın görevini bırakmasının ardından Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevinde de bulundu. Selçuk Tepeli’nin 2020 yılının ocak ayında Habertürk’ten istifa ettiği biliniyordu. Selçuk Tepeli evli mi ve Selçuk Tepeli kiminle evli gibi sorular da televizyon izleyicileri tarafından yanıt aranan sorular arasında bulunuyor. Selçuk Tepeli eşi ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Fox Ana Haber'in yeni sunucusu Sonraki Haber >>

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Polis vahşeti!

Polis vahşeti!

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

AKP’de yeni çatlak

AKP’de yeni çatlak

Tek örnek gösteremezler!

Tek örnek gösteremezler!

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:45:56