İşte G20 zirvesinde konuşulanlar

"Sosyal ve ekonomik adalet" çağrısı





"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptık"





Biden, Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek





G20 üye ülkeleri hangileri?





Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeleri ele aldı.Dünyanın en büyük ekonomilerini yöneten liderler, işletmelerin vergi cennetlerinde karlarını saklamasını önlemeyi amaçlayan küresel asgari kurumlar vergisini onayladı ve aynı zamanda daha yoksul ülkelere daha fazla Covid aşısı sağlamayı kabul etti.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bu ayın başında çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023'ten itibaren en az yüzde 15 oranında vergilendirilmesine yönelik anlaşmanın 136 ülke tarafından kabul edildiğini bildirmişti.Zirvenin pazar günü açıklanacak sonuç bildirisinde, liderlerin küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefine ulaşmak için acil adımlar atmayı kabul edeceği de ifade ediliyor.Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'ndeki zirvenin açılışında konuşan İtalya Başbakanı Draghi, bugün karşı karşıya oldukları sorunlar karşısında çok taraflılığın en iyi yanıt olduğunu söyledi.Başbakan Draghi, dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına, iklim değişikliğine ve dijital vergilere atıfta bulunarak "Bugün gördüğümüz problemler karşısında çok taraflılık en iyi yanıt. Bu, bir seçenek değil. Farklılıklarımızın üstesinden gelmeli ve bu forumun ruhunu yeniden keşfetmeliyiz." dedi.Uluslararası toplumun salgınla mücadele ettiğini dile getiren Draghi, geleceğe iyimserlikle bakabileceklerini söyledi. Draghi, İtalya’nın dönem başkanlığında daha adil bir ekonomik toparlanmayı teşvik ettiğini kaydetti.Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, "Zenginliğin bir yerde toplandığı ve yoksulluğun milyonları batırdığı bir dünyayı reddedenler olarak inancımızı güçlendirmeliyiz." dedi.Devlet başkanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Fernandez, toplumların gelişimi üzerinde spekülasyona öncelik veren mevcut sistemin değişmesi gerektiğini belirterek, uluslararası finansmanın, iklim değişikliğiyle mücadele ederek halkların eşitliği için yeni kurallar koymasını istedi.Fernandez, önceki hükümetin Uluslararası Para Fonundan (IMF) aldığı borca dikkati çekerek, "Bugün karşı karşıya olduğumuz ve hükümetimin devraldığı IMF ile olan dış borç, neyin yanlış olduğunun açık bir örneğidir. Miktarı ve geri ödeme koşullarıyla tarihte emsali olmayan, o dönemin hükümetine iltimas geçmek için onaylanan bu borç, kendilerine dayatılan kadere korkusuzca bakan nesilleri mahkum ediyor." ifadesini kullandı. Sosyal ahlakın, ekonomiyi de ihtiva etmesi gerektiğine işaret eden Fernandez, "Buraya kapitalizmi inkar etmek için gelmedim. Üretim ve emek kapitalizmini, finansal spekülasyon mantığına tabi tutanlara karşı sesimi yükseltmeye geldim." değerlendirmesinde bulundu.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptıklarını bildirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Von der Leyen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptık." dedi. AB Komisyonu Başkanı, ayrıca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından ekonomik kurtarma çabalarına ve Afganistan'daki duruma kadar birçok konuda durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydetti.ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazar günü Roma’da görüşeceğini bildirdi.Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.G20 üyeleri arasında 19 ülke ve Avrupa Birliği bulunuyor.Üyeler arasında G7'yi oluşturan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık bulunuyor.Bunların haricindeki zirvede bulunan diğer ülkeler ise Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Türkiye.Bu yılki zirveye Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlardan lider ve temsilciler katılacak.Ev sahibi ülke, G20 üyelerinin haricinde istediği ülkeleri de toplantıya çağırabiliyor.Ayrıca G20 zirvelerinde İspanya düzenli olarak "kalıcı bir konuk" ülke olarak katılırken; İtalya dönem başkanı olarak Azerbaycan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Filipinler, Yeni Zelanda, Hollanda ve Singapur'u da zirveye davet etti.