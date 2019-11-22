Samanyolu Haber /Spor / İşte Galatasaray-Başakşehir maçının ilk 11'leri /22 Kasım 2019 20:21

İşte Galatasaray-Başakşehir maçının ilk 11'leri

Geçen sezonun şampiyonluk yarışında rakip olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir Süper Lig'in bu yılki sezonunda ilk maçına çıkıyor. İstanbul derbisinin ilk 11'leri belli oldu.

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Süper Lig heyecanı Galatasaray - Medipol Başakşehir maçıyla devam ediyor. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında daha önce 22 kez karşı karşıya geldiği Galatasaray ile mücadele edecek.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 41 lig maçında mağlup olmadı.Galatasaray Başakşehir maçı ile Süper Lig'de puan durumu da yeniden şekillenecek. Ligde toparlanmaya çalışan Galatasaray, aynı puana sahip olan Başakşehir maçıdan üç puan almanın peşinde. 

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Takımların ilk 11'leri şöyle: 

GALATASARAY: Okan, Emre, Ahmet, Marcao, Mariano, Donk, Ömer, Lemina, Feghouli, Babel, Adem

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:  Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Mahmut, İrfan Can, Visca, Crivelli 
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