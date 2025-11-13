Samanyolu Haber /Gündem / İşte geceyarısı vergi affı, hemde örtülü! /13 Kasım 2025 10:57

İşte geceyarısı vergi affı, hemde örtülü!

Geceyarısı örtülü ‘vergi affı’ geldi: Kamu alacak faizlerinde sürpriz indirim. Kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme zammı oranı, bugünden itibaren geçerli olmak üzere %4,5'ten %3,7'ye düşürüldü. Ayrıca, kamu borçlarının taksitlendirilmesinde kullanılan tecil faizi de yıllık %48’den %39’a indirildi. Bu düzenleme, borcunu ödemekte zorlanan mükellefler için büyük bir maliyet avantajı sağlayacak.

Kamu alacaklarının tahsilatında kullanılan faiz oranlarında indirime gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da (AATUHK) yer alan kritik faiz oranları güncellendi.

GECİKME ZAMMI YILLIK %54’TEN %44,4’E GERİLEDİ

Karar kapsamında, başta vergi, resim, harç ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları olmak üzere kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere:

Eski Oran (Aylık): %4,5

Yeni Oran (Aylık): %3,7

Yıllık Etki: Yaklaşık %54’ten %44,4’e geriledi.

TECİL (TAKSİTLENDİRME) FAİZİ DE DÜŞTÜ

Kamu borcunun yapılandırılarak taksitlendirilmesini (tecil) isteyen mükellefler için uygulanan tecil faizi oranı da düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle:

Eski Tecil Faizi (Yıllık): %48

Yeni Tecil Faizi (Yıllık): %39

Bu indirim, özellikle meblağın büyüklüğü nedeniyle ödeme güçlüğü çeken ve borçları haciz aşamasına gelmiş mükelleflere kolaylık sağlayacak. Borçlular, bugünden itibaren bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurarak borçlarını daha düşük faiz oranlarıyla taksitlendirerek ödeme imkânına sahip olacak.
