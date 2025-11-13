İşte geceyarısı vergi affı, hemde örtülü!

Kamu alacaklarının tahsilatında kullanılan faiz oranlarında indirime gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da (AATUHK) yer alan kritik faiz oranları güncellendi.





Yıllık Etki: Yaklaşık %54’ten %44,4’e geriledi.





Karar kapsamında, başta vergi, resim, harç ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları olmak üzere kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere:Eski Oran (Aylık): %4,5Yeni Oran (Aylık): %3,7Kamu borcunun yapılandırılarak taksitlendirilmesini (tecil) isteyen mükellefler için uygulanan tecil faizi oranı da düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle:Eski Tecil Faizi (Yıllık): %48Yeni Tecil Faizi (Yıllık): %39Bu indirim, özellikle meblağın büyüklüğü nedeniyle ödeme güçlüğü çeken ve borçları haciz aşamasına gelmiş mükelleflere kolaylık sağlayacak. Borçlular, bugünden itibaren bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurarak borçlarını daha düşük faiz oranlarıyla taksitlendirerek ödeme imkânına sahip olacak.