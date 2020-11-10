İşte geliştirilen korona aşısının fiyatı

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen ve koronavirüse karşı yüzde 90 etkili olduğu duyurulan aşı umut verdi.







Yüzde 90 başarılı olduğu duyurulan korona aşısının fiyatı da belli oldu. Buna göre ABD ile yapılan anlaşmada bir doz aşının fiyatı 19,5 dolar yani 159 lira olarak belirlendi. Aşı iki doz halinde uygulanıyor.





New York merkezli Pfizer dün Covid-19 aşısı çalışmalarıyla ilgili umut veren bir açıklama yaptı.





Şirket, Alman partneri BioNTech ile geliştirdiği deneysel koronavirüs aşısının, virüsü engelleme konusunda yüzde 90'dan daha etkili olduğunu duyurdu.





Pfizer'den yapılan açıklamada şöyle denildi:





“2020'de 50 milyon doza kadar Covid-19 aşısı üretmeyi umuyoruz, gelecek yıl Covid-19 aşısının 1.3 milyar doza yakın üretilmesi bekleniyor.”





Böylece Pfizer ve BioNTech, geniş kapsamlı klinik denemelerle ilgili olumlu veriler yayınlayan ilk ilaç şirketleri oldu.





Pfizer, ABD hükümeti ile temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.





Avrupa Komisyonu ise yarın Pfizer ve BioNTech ile yapacağı tedarik anlaşmasının detaylarını görüşecek.