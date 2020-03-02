Samanyolu Haber /Gündem / İşte gençlerin en hayırlısı /02 Mart 2020 11:40

İşte gençlerin en hayırlısı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti 'Herkul.org' internet sitesinde yayınlandı

Gençler ile Hasbihal

Fethullah Gülen Hocaefendi,  bu haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

* “Gençlerinizin en hayırlısı, (sefahetten uzak durmakta ve temkinli davranmakta) ihtiyarlara benzeyendir.”
* “Hayırlı ihtiyar, Allah yolunu ihtiyar edendir. O, Rasûlullah’ı, yârânlarını ve bütün ihtişamıyla âhiret bahçelerini seçen gönlü genç Hak eridir.”
* “İmanı en kâmil mü’minler ahlâken de en güzel olanlardır.”
* Hayatın her döneminde ve her şartta ahiret azığı hazırlamak için gayret göstermeli; ölüm gelip çatıncaya kadar ilim, imanda derinleşme, sâlih amel ve hizmete devam etmeli!..
* Hazreti Musa’nın, fütüvvet ile alâkalı sorusuna Cenâb-ı Hakk’ın şöyle cevap verdiği nakledilir: “Fütüvvet, nefsini Benden tertemiz aldığın gibi, yine Bana tertemiz iade etmendir.”

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