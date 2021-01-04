Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte gerçek enflasyon /04 Ocak 2021 10:58

İşte gerçek enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılında tüketici fiyatlarının (TÜFE) yüzde 14,60 arttığını ilan ederken, gerçek enflasyon söz konusu oranın en az üç katı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti memur ve emekliye yüzde 7-8 zam yaparken, temel gıda maddelerine gelen zamlar rekor üstüne rekor kırıyor. 

2020’nin zam şampiyonu yüzde 80’i bulan artışla ayçiçeği yağı oldu. Fiyat artışında un ve yumurta ayçiçeği yağını takip etti. 

2020 yılının ocak ayındaki market fiyatları sene sonu fiyatları ile mukayese edildiğinde gerçek enflasyon ortaya çıkıyor. A’dan Z’ye tüm ürünlerde fahiş oranlarda artış görüldü.

2020’NİN ZAM ŞAMPİYONU YAĞ VE UN

2020 yılı ocak ayında 18,90 TL’ye satılan 2 litrelik sıvı ayçiçeği yağının fiyatı 33,95 TL’ye yükseldi. 5 litrelik ayçiçek yağı 40 liradan 85 liraya, 2 litresi 47,95 TL olan zeytinyağı ise 79,95 liraya çıktı.

5 kilo un 17,95 TL’ye, 10 kilo un fiyatı ise 20,95 TL’ye yükseldi. Yılbaşında 1,75 TL’ye satılan bir paket makarna halihazırda 2,25 TL.

1,5 kilo salça ocak ayında 12,25 TL iken aralık sonunda 14,95 TL oldu.

BEYAZ PEYNİRE YÜZDE 40’A VARAN ZAM

2020’de en çok zamlanan ürünlerin başında süt ve süt ürünleri geliyor. Ocak ayında 4,25 TL’den satılan 1 litrelik süt 5,25 TL’den satılıyor.

Yılın ilk ayında 800 gram beyaz peynir 21,95 TL’ye raflarda yer bulurken, aralık ayı itibarıyla yüzde 40 zamlanarak 29,75 TL’ye yükseldi.

600 gramlık kaşar peyniri ise 2020’nin başında 19,95 TL’ye satılırken şimdi 21,95 TL.

3 kiloluk standart bir yoğurt ocak ayında 13,95 TL’ye satılırken, fiyat aralık ayı itibarıyla 17,45 TL’ye çıktı.

Yeşil zeytinin 400 gramı 5,95 TL’den 9,95 TL’ye yükseldi.

YUMURTA FİYATI TAVUĞU GEÇTİ

Protein içeren ürünler de 2020 yılında hiç olmadığı kadar zamlandı. Geçen yıl 1 kilosu 54,95 TL’ye satılan kıymalık ve kuşbaşılık dana trançın fiyatı yıl sonunda 69,95 TL oldu.

Bütün tavuğun kilogram fiyatı ise 8,45 TL’den 12,95 TL’ye yükseldi.

Yumurta 2020 yılında zam şampiyonu olan diğer bir ürün. Yılın ilk ayında 15’li yumurta kolisi 9,95 TL’ye satılırken, son fiyat ise 22,95 TL.

ÇAY, TOZ ŞEKER, BULGUR VE PİRİNÇ FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Milli Gazete'nin haberine göre çay fiyatları da zam yağmuru altında kaldı. 2020 yılı ocak ayında 25,95 TL olan 1 kilo kuru çay 30,95 TL’ye tırmandı.

2,5 kiloluk toz şeker 11,95 TL’ye satılırken, aralık ayı itibarıyla 14,45 TL’ye çıktı.

Bulgur ve pirinç fiyatlarına da yıl boyunca zam geldi. 2 kiloluk pirinç yılbaşında 14,95 TL’ye satılırken, aralık ayı itibarıyla 16,95 TL’ye satılıyor.

1 kilogramlık bulgur 5,45 TL’den 7,75 TL’ye yükseldi.




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