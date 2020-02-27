Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte gerçek varlık fonu! /27 Şubat 2020 14:42

İşte gerçek varlık fonu!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yönetim kurulu başkanı olarak tayin ettiği Türkiye Varlık Fonu'nun yurt dışından yatırımcı getireceği iddia edilmişti. Şu ana kadar tek yatırımcı dahi getirilemediği gibi TVF'ye devredilen PTT ve Çaykur gibi şirketlerin zararı katlandı. Norveç Varlık Fonu ise 2020 yılında 180 milyar dolar gelir elde etti.

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SAMANYOLUHABER- Norveç Varlık Fonu (Norges Bank) 2019 yılında 180 milyar dolar ile rekor seviyede getiri sağladı.

Norveç Varlık Fonu hisse senedi piyasalarındaki rallinin etkisiyle 2019 yılında 180 milyar dolar ile rekor düzeyde getiri elde etti.

Fon söz konusu dönemde 1,69 trilyon kron (180 milyar dolar) getiri sağladı. Fondaki hisse senetleri yüzde 26, tahviller yüzde 7,6 ve gayrimenkullerin değeri yüzde 6,8 yükseldi.

FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 1,1 TRİLYON DOLAR 

Portföyün dağılımı geçen yıl itibarıyla yüzde 70,8 hisse senetlerinde, yüzde 26,5 sabit getirili menkul kıymetlerde ve yüzde 2,7'si emlak yatırımında idi.

Fonun tarihi açısından 2019 yılı kitaplarda yerini alacak. 

Norveç petrolü keşfettiğinden bu yana tam 50 yıl geride kalırken, fonun büyüklüğü de 10 trilyon kronu (1,1 trilyon Amerikan Doları) aşmış oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 2007 yılında kurduğu Türkiye Varlık Fonu (TVF) ise herhangi bir yatırımcı çekmek bir yana Türk Hava Yolları, Türk Telekom, kamu bankaları, Çaykur, PTT ve BOTAŞ gibi nakit zengini şirketlerin üzerine kondu. 

TVF, Sayıştay denetiminden de muaf tutulmuştu.

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