İşte gerçek varlık fonu!

SAMANYOLUHABER- Norveç Varlık Fonu (Norges Bank) 2019 yılında 180 milyar dolar ile rekor seviyede getiri sağladı.







Norveç Varlık Fonu hisse senedi piyasalarındaki rallinin etkisiyle 2019 yılında 180 milyar dolar ile rekor düzeyde getiri elde etti.





Fon söz konusu dönemde 1,69 trilyon kron (180 milyar dolar) getiri sağladı. Fondaki hisse senetleri yüzde 26, tahviller yüzde 7,6 ve gayrimenkullerin değeri yüzde 6,8 yükseldi.





FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 1,1 TRİLYON DOLAR





Portföyün dağılımı geçen yıl itibarıyla yüzde 70,8 hisse senetlerinde, yüzde 26,5 sabit getirili menkul kıymetlerde ve yüzde 2,7'si emlak yatırımında idi.





Fonun tarihi açısından 2019 yılı kitaplarda yerini alacak.





Norveç petrolü keşfettiğinden bu yana tam 50 yıl geride kalırken, fonun büyüklüğü de 10 trilyon kronu (1,1 trilyon Amerikan Doları) aşmış oldu.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 2007 yılında kurduğu Türkiye Varlık Fonu (TVF) ise herhangi bir yatırımcı çekmek bir yana Türk Hava Yolları, Türk Telekom, kamu bankaları, Çaykur, PTT ve BOTAŞ gibi nakit zengini şirketlerin üzerine kondu.





TVF, Sayıştay denetiminden de muaf tutulmuştu.



