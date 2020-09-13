Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukatlara yönelik yürütülen soruşturmada 48'i avukat 60 şüphelinin gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca, başlatılan soruşturmada çok sayıda avukat gözaltına alındı.





Gözaltındaki avukatlara yönetilen sorulan ise ortaya çıktı. Soruların avukatlık mesleğine yönelik uygulamalar olması ise dikkat çekti. Avukatlara sorulan sorular arasında “Stajınızı nerede yaptınız?”, “Bugüne kadar hangi tür davalara baktınız?”, “Kaç dosyada avukatlık yaptınız?”, “Hangi dershanelere, kurslara gittiniz?” gibi sorular bulunuyor.





İşte gözaltındaki avukatlara yöneltilen sorular:





1- AvukatlIk stajını ne zaman, nerede, hangi· avukatlık bürosunda yaptınız?





2- Büro ortağınız olan başka avukat var mı?





3- Başka bi·r avukatlık bürosunda çalıştınız mı?





4- Bu zamana kadar ne tür davalarda avukatlIk yaptınız?





5- Bu zamana kadar kaç dosyada avukat oldunuz? Avukat olduğunuz dosyaların kaç tanesi· F... i·le i·lgi·li·di·r?





6- Veki·l olduğunuz dosyalarda müvekki·lleri·ni·z si·ze nasıl ulaşmaktadır?





7- Müvekki·lleri·ni·zle sözleşme yapıyor musunuz?





8- Bu zamana kadar kaç müvekki·li·ni·z i·le sözleşme yaptınız?





9- Müvekki·lleri·ni·z si·ze dava ücretleri·ni·n ödemesi·ni· nasıl yapmaktadır?





10- Yapılan ödemeye karşı müvekki·li·ni·ze herhangi· bi·r belge veri·yor musunuz?





11- Veki·l olduğunuz dosyalarda aldığınız beli·rli· bi·r ücret var mıdır? Ücreti· neye göre beli·rli·yorsunuz?





12- Şu ki·şi· i·le i·li·şki·ni·z nedi·r? Neden ondan ücret almadınız?





13- Müvekki·li·ni·zi·n i·fadesi·ni· neden deği·şti·rmek i·sti·yorsunuz?





14- Öğreni·m hayatınız boyunca hangi· dersane, kurslara, okullara gi·tti·ni·z?





15- Eşi·ni·z ve çocuklarınız hangi· dersane, kurs, okullara gi·tti·?





16- Sosyal medya hesaplarını kullanır mısınız?





17- Kullanırsanız hangi· sosyal medya ağlarını ne zamandan beri· kullanırsınız ve ne tür paylaşımlarda bulunursunuz?





18- Şu i·si·mli· avukatlarla bi·rli·kte i·l dışına gi·tmeni·zdeki· amaç nedi·r?





19- Telefon görüşmesi·nde i·smi· geçen ki·şi·yle i·li·şki·ni·z nedi·r?





20- Tekni·k taki·pte tespi·t edi·len ki·şi·yle i·li·şki·ni·z nedi·r?