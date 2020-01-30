İşte Güneş'in yüzeyi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Hawaii eyaletindeki Inouye Güneş Teleskobu, Güneş'in düzensiz yüzeyini daha önce eşi benzeri görülmemiş netlikte görüntüledi.





Inouye Güneş Teleskopu projesinin direktörü Thomas Rimmele, "Bunlar Güneş yüzeyinin şu ana kadar alınmış en yüksek çözünürlüklü görüntüleri." dedi.





Inouye Güneş Teleskopu uzay araştırmalarında çığır açacak yeni görüntüler elde etti.







Rimmele, "Eskiden parlak bir nokta, tek bir yapı sandığımız şeyin şimdi daha ufak yapılardan oluştuğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.





Teleskobun 30 kilometre çözünürlüğü geçmişte kullanılan en iyi gözlem aracından iki kat daha detaylı görüntüler alabiliyor.







Görüntüler Dünya'ya 149 milyon 600 bin kilometre uzaklıktaki Güneş'in yüzeyinin ortası parlak granül yapılarla kaplı olduğunu gösteriyor.





İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinin aktardığına göre Güneş'in yüzeyini kaplayan her granül yaklaşık olarak Fransa'nın yüz ölçümüne (643 bin 801 kilometrekare) denk bir büyüklüğe sahip.