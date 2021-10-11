İşte günün manşetleri

BM, TÜRKİYE’NİN İNSAN KAÇIRMALARINI KINADI: İNSANLIĞA KARŞI SUÇ

Birleşmiş Milletler, AKP’nin MİT aracılığı ile yurt dışından Gülen Hareketi gönüllülerini kaçırmasını kınadı. Bununla ilgili hazırlanan rapor BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulurken, raporda insan kaçırmalar insanlığa karşı bir suç olarak tanımlandı.





BM Çalışma Grubu, sınır ötesi transfer operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Hükumeti ile imzalanan ikili güvenlik iş birliği anlaşmalarına sert bir eleştiri getiriyor. Raporda, mağdur kişilerin sınır dışı edilmeden önce 24 saat ila üç hafta arasında gizli gözaltında zorla tutulduğuna dikkat çekiliyor. Kenya’dan kaçırılan Selahaddin Gülen’in 26 gün ve Kırgızistan’dan kaçırılan Orhan İnandı’nın 35 gün boyunca nerede olduğu aileleri tarafından bilmediği hatırlatıldı. Raporda, yurtdışında hızlı tutuklamaları kolaylaştırmak için mağdurların pasaportlarının iptal etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğuna da dikkat çekildi. Aile bireylerinin aktivizm, hakikat ve adalet arayışlarının engellendiği, gözdağı verildiği ve taciz edildiğine dair iddialar da ele alındı.





PAKTÜRK, PAKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN OKULLARININ İADESİNİ İSTEDİ





Türkiye hükümetinin 2018 yılı sonunda el koyduğu Pakistan’daki Türk Okulları (PAKTÜRK), başlattığı hak ve hukuk mücadelesinde ilk resmî adımı attı. İngiltere’de faaliyet gösteren London Advocacy Group rehberliğinde hareket eden bir grup PAKTÜRK temsilcisi, kısa süre önce Pakistan İçişleri Bakanlığı’na itiraz dilekçesi verdi.

London Advocacy avukatlarının sunduğu dilekçede, PAKTÜRK Okulları’nın ‘yasaklı kurumlar’ listesinden çıkarılması ve sahiplerine iade edilmesi istendi.

Öğretmen ve idarecilerden oluşan PAKTÜRK temsilcileri, hukuk mücadelesine kaynak sağlamak ve seslerini daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla da GoFundMe üzerinden bağış kampanyası başlattı.

Bugün itibarıyla bağışa açılan kampanyada 30 bin Sterlin toplanması hedefleniyor. GoFundMe sayfasında, kampanyadan sağlanan gelirle hayata geçirilecek projeler detaylarıyla açıklanıyor

BİLGİ PAYLAŞIMI BAŞLADI: 7 MİLYON GURBETÇİ ENDİŞE İÇİNDE





2022'ye ertelenmesi istenen Otomatik Bilgi Paylaşımı anlaşması yürürlüğe girdi. Buna göre yurt dışında yaşayan 7 milyon Türk vatandaşının finansal bilgileri AB ülkeleri, İngiltere, ABD ve Kanada ile paylaşılmaya başlandı.





Gurbetçilerin işsizlik maaşını hatta vatandaşlığı kaybetme riski var.





Daha önce ertelenmesi için büyük çaba gösterilen anlaşmayla 2019 yılından itibaren gurbetçilerin Türkiye'deki finansal bilgileri Avrupa ülkelerine bildiriliyor. Erteleme yapılmadığı için birçok gurbetçinin eksik belgeler nedeniyle 'bilgi ve belge kaçırıyor' durumuna düşmekten endişe ettiği belirtiliyor





ANKARA GAR SALDIRISI ANMASINDA 20'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Türkiye tarihinin en kanlı intihar saldırısı olan 10 Ekim 2015 Ankara Tren Garı katliamının 6. yılında saldırıda hayatını kaybedenler anıldı. Törene CHP ve HDP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ölenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar katıldı. Ancak tören sırasında polis, hayatını kaybedenlerden bazılarının yakınlarına "katılımcılar arasında yer almadıkları gerekçesiyle" alana girme izni vermedi ve müdahalede bulundu; en az 22 kişi gözaltına alındı.





FRANSA İLE CEZAYİR ARASINDA KRİZ BÜYÜYOR





Fransa iki hafta önce; Fas, Cezayir ve Tunus'un kendi vatandaşlarının ülkeye dönüşleriyle ilgili konsolosluk işlemlerini reddetmelerini gerekçe göstererek, bu ülkelerin vatandaşları için vize şartlarının sıkılaştırıldığını duyurmuştu. Ayrıca Fransa ordusu da geçen hafta Cezayir'in hava sahasını Fransız askerî uçaklarına kapattığını bildirmişti.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir ve ülkenin Osmanlı mirası hakkında sarf ettiği sözler de iki ülke arasındaki gerilimi yükseltmişti. Le Monde gazetesinin haberine göre Macron, Cezayir'in resmî tarihinin Fransa'ya düşmanlık üzerine yeniden inşa edildiğini savunmuş; "Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?" sorusunu yöneltmişti.





AVUSTURYA'DA HÜKÜMET KRİZİ:BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ





Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, hakkında açılan rüşvet ve yolsuzluk davasının ardından istifa etti. Kurz'un da aralarında olduğu 10 kişi hakkında açılan soruşturma kapsamında 6 Ekim'de Kurz'un ofisine ve muhafazakar Avusturya Halkın Partisi (ÖVP) binasına polis baskını yapılmıştı. ÖVP propagandası yapması için bir bulvar gazetesine hükümetin gelirlerinden rüşvet verdiğine yönelik iddiaları reddeden Kurz, partisinin genel başkanlığı görevinden ayrılmayacağını da açıkladı.









ABD İLE TALİBAN ARASINDA "YENİ SAYFA" ARAYIŞI

ABD, Kabil'in düşmesinden bu yana ilk kez Taliban ile biraraya geldi. Katar'daki görüşmeyle ilgili konuşan Amerikalı bir yetkili; güvenlik, tahliye ve insani yardım konularını kapsayan toplantının "samimi ve profesyonel" geçtiğini söyledi. Taliban tarafından atanan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaki ise 2020'de imzalanan Doha Antlaşması'nın şartlarını yerine getirme konusunda uzlaşıldığını açıkladı. Ancak Taliban, geçen hafta Kunduz'da bir Şii camisini bombalayan DAEŞ Horasan'a karşı mücadelede her türlü işbirliğini de reddetti.