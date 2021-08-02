İşte günün manşetleri ve öne çıkan gelişmeleri..

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TÜRKİYE'DEKİ YANGINLARDA ALTINCI GÜN: YEDİ YANGIN SÜRÜYOR

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. 28 Temmuz'da başlayan 125 yangının 117'si kontrol altına alındı, ancak Antalya, Muğla ve Tunceli'deki yangınlar devam ediyor.





Tarım ve Orman Bakanlığı son bilançoyu paylaştı Son beş günde görülen 132 yangından 125’inin kontrol altına alındığını yedisinin sürdüğünü açıkladı

Manavgat'taki yangında bir çift evlerinde ölü bulundu; yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Seri yangınlarla birlikte Türkiye'nin pek çok şehrinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Aşırı sıcaklarda elektriksiz kalan vatandaşların isyanı sosyal medyada gündem oldu. Kesinti yaşanan şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa da var

Türkiye'nin yanısıra dünyanın birçok ülkesinde de Orman yangınları etkisini sürdürüyor. İtalya'nın Sicilya adası başta olmak üzere güney bölgelerinde 800'den fazla yangın çıkarken, komşu Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle de en az 5 köy boşaltıldı. Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Rusya, Kanada ve ABD'de de yangınlar hayatı olumsuz etkiliyor.









DÜNYA'DAN TÜRKİYE'YE YARDIM ÇAĞRISI





Yangınlar için AB'den destek talebinde bulunan Türkiye'ye İspanya 2, Hırvatistan 1 adet uçak gönderiyor. Türkiye'nin, İsrail'in ve kendi ülkesindeki yangınlara rağmen itfaiye uçağı göndermeyi teklif eden Yunanistan'ın yardım önerisini ise yanıtsız bıraktığı gelen bilgiler arasında... Öte yandan #helpturkey etiketiyle başlatılan uluslararası destek kampanyasına atılan 1,5 milyonu aşkın tweet'le sosyal medya kullanıcıları, dünyaya Türkiye'ye yardımda bulunma çağrısı yaptı.





Yangın bölgelerinde çeşitli provokasyon olayları da yaşandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçede kundakçı ve şüpheli yakalama iddiasıyla yol kesip kimlik kontrolü yapanlar olduğunu söyledi; "Toplumsal birlikteliğimizi sergilememiz gereken bu zorlu dönemde, hepimizin duygularımıza sahip çıkıp, kontrollü olmamız gerekmektedir" dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yangınla ilgili dezenformasyon yayanlar hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.





SÜPER VARYANT' UYARISI: HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ ÖLEBİLİR









İngiltere'de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE), corona virüsün ortaya çıkabilecek yeni varyantları ile ilgili yeni bir rapor yayımladı.





"SARS-CoV-2'nin uzun vadeli değişimi" isimli araştırmada, olası senaryolar incelenirken, en korkunç senaryonun Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın ortaya çıkması olarak belirtildi.









Olası yeni koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceğini aktarıldı.









Araştırmada ortaya çıkabilecek yeni varyant ile ilgili, “aşılardan kaçması neredeyse kesin” ifadesi kullanılırken bilim insanları daha ölümcül bir varyant olasılığının 'gerçekçi bir olasılık' olduğunu ve İngiltere'nin ölüm oranının ilerlemesi üzerinde büyük bir etkisi olacağını belirtti.





"SARS-CoV-2'nin uzun vadeli değişimi" araştırmasında en iyimser senaryo ise Covid mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi.





Bu senaryo ile ilgili araştırmacılar 'Başka bir deyişle, bu virüs soğuk algınlığına neden olan diğer insan corona virüsleri gibi olacak, ancak ağırlıklı olarak yaşlılarda veya klinik olarak savunmasız kişilerde çok daha az şiddetli hastalık olacak' ifadelerine yer verdi.





ABD'YE AŞI TURİZMİNE BÜYÜK İLGİ









Corona virüsü aşılarına erişim dünyada herkes için aynı oranda mümkün değil. Aşı dağıtımındaki küresel eşitsizlik, salgınla mücadele çabalarını da olumsuz etkiliyor. Elinde çok sayıda aşı olan daha zengin ülkelere yönelik aşı turizmi ise, yüksek maliyetine rağmen popülerliğini koruyor.





Amerika’da sağlık çalışanlarının aşıya tereddütle yaklaşan hatta aşı karşıtı Amerikalıları ikna çabaları sürerken, dünyanın dört bir yanında birçokları bunun için ekstra çaba sarf etmeye hazır.





ABD’deki 50 eyaletin en az 24’ünde orada yaşadığınızı kanıtlamadan aşı yaptırmanız mümkün. Endonezya’daki seyahat firmaları pandemiden etkilenen işletmelerini canlandırmak için bu durumu fırsata dönüştürmüş. ABD’ye aşı turları ortaya çıkmış.





Endonezyalılar için ABD’ye aşı turları, 4 günlük Hawaii gezisini de kapsayan 550 dolarlık paketten başlıyor, 52 gün süren baştan sona ABD’yi gezdiren 3,600 dolarlık lüks tura kadar ulaşabiliyor.





Amerika’da etkinlik oranı yüksek birçok farklı aşının bulunması, Endonezya’da Çin aşılarının uygulanması nedeniyle aşı turizmini cazip hale getiriyor.

















OLİMPİYATLARDA DİKTATÖRLÜKTEN KAÇIŞ





Kısa mesafe koşuda Tokya Olimpiyatlarında Belarus'u temsil eden Krystina Timanovskaya, antrenörlerini eleştirdiği için zorla ülkesine geri götürülmeye çalışıldı









24 yaşındaki Krystina Timanovskaya, geceyi Japon polisi koruması altında bir otelde güvenlik altına alarak geçirdikten sonra, Tokyo'daki Polonya büyükelçiliğine gitti





Polonya, antrenörlerini eleştirdiği için zorla ülkesine gönderilmek istendiğini söyleyen 24 yaşındaki Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya'ya "insani durum" vizesi verdi.

Ülkesinin kararını açıklayan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, Tsimanouskaya'nın olimpiyatların sürdüğü Tokyo'daki Polonyalı diplomatlarla temas halinde olduğunu söyledi.

Marcin Przydacz, "Polonya, Tsimanouskaya'nın sportif kariyerini sürdürmesine yardımcı olmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.

Belaruslu atletin eşi de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti ve yakın zamanda Polonya'da Tsimanouskaya'yla buluşmayı arzuladığını söyledi.



