İşte günün manşetleri ve öne çıkan gelişmeleri..













DÜNYA AFGANİSTAN'A KİLİTLENDİ





ABD'nin çekilmesinin ardından açıklama yapan Tâliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın artık özgür ve bağımsız bir ülke olduğunu söyledi. Gelişmeyi "tarihî" olarak tanımlayan sözcü, ABD'nin yenildiğini ifade etti. Tâliban destekçileri de ABD'nin çekilmesini havaya ateş ederek kutladı.

Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından ülke genelinde yönetimi yeniden ele geçiren Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'daki sözcüsü Şer Muhammed Abbas Stanikzai, yeni hükümeti 2 gün içinde açıklayabileceklerini söyledi





ABD ordusu, Afganistan'dan çekilirken Kabil Havaalanı'nda bulunan birçok askerî teçhizatı kullanılmaz hale getirdi. Tahrip edilen ekipmanlar arasında C-RAM tipi füzesavar savunma sistemi, 73 uçak, 70 mayına dayanıklı zırhlı araç ve 27 Humvee bulunuyor.

BM Güvenlik Konseyi, Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını talep eden kararı kabul etti. Karara 13 ülke destek verirken Rusya ve Çin çekimser oy kullandı. İnsani yardımların devam edebilmesi için güvenli ve engelsiz erişim sağlanması çağrısı da yapan kararda; özellikle kadın, çocuk ve azınlıkların haklarına saygı duyulması ve kapsayıcı, müzakere edilmiş bir siyasi çözüm çağrısında bulunuldu.

Afganistan’da Tâliban'ın eğitim bakanı olması beklenen Abdülbaki Hakkani, ülkedeki kadınların üniversiteye gitmesine izin verileceğini açıkladı. Ancak kadınların aldıkları dersler "şeriat yasasına" uygun olmak zorunda olacak ve erkeklerle kadınlar aynı sınıfta bulunamayacak.





CUMHUR İTTİFAKI'NIN BARAJ KARARINI DEVLET BAHÇELİ AÇIKLADI

AKP ve MHP, anketlerde düşen oyları hesaba katarak bir süredir yeni seçim kanunu üzerinde çalışma yapıyorlardı. İki parti seçim barajı konusunda anlaştığı , resmi olarak açıklanmasa da yüzde 7 olarak belirlendiği kulislere yansımıştı. Ancak AKP Genel Başkanı uçakta gazetecilere seçim barajı konusunda “Şu anda belirgin hale gelen 7. MHP de 7’ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil' demişti. Bu açıklama Barajın yüzde 5'e düşürüldüğü bilgisiyle paylaşılınca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilginç bir hamle geldi . Bahçeli, bir anda seçim barajı hakkında açıklama yaptı.

Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Siyasi gündemi meşgul eden sadece seçim sistemi ve barajın ne olacağı değil, zillet ittifakının siyasi düşkünlüğü, bu zihniyetin üslubuna ambargo koyan tehlikeli kirliliktir” dedi.









AKP, KURULDUĞUNDAN BU YANA EN DÜŞÜK OY SEVİYESİNİ GÖRDÜ





Kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu son anket çalışmalarının sonucunu açıkladı. AKP'nin kurulduğu yıl olan 2001'den bu yana en düşük oy oranına sahip olduğunu belirten Uslu, Erdoğan'ın partisinin oy oranını Ağustos ayı anketinde yüzde 33 olarak açıkladı.

İbrahim Uslu, AKP'nin bu kadar düşük oy almasının sebebi olarak Afganistan'dan gelen göçmenler ve orman yangınlarındaki yönetim zaafiyetinin neden olduğunu kaydetti.





Öte yandan Uslu, Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'nin ise yüzde 10'luk baraj sınırında olduğunu söyledi. MHP'nin oy oranının 9 ile 10 arasında olduğunu söyleyen Uslu, Ağustos ayı anket sonucuna göre ittifakın oy oranını yüzde 44 ile 45 arasında olduğunu ifade etti.

CHP ve İYİ Parti'nin oy oranını açıklamayan İbrahim Uslu, Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerine bakıldığında oy oranını yüzde 55'lere yaklaştığını açıkladı.





AKP'deki oy oranının düşüşünde göçmenler ve orman yangınların etkili olduğunu Uslu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın da bunu gördüğünü ve Afganistan ve göçmenlerle ilgili söylemlerin bu yüzden değiştiğini söyledi.





[CADI AVINA YENİ GEREKÇE] ‘TUTUKLU YAKINLARINA YARDIM’





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12’si kadın 26 şüpheliye yönelik gece saatlerinde belirlenen 26 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Uzun namlulu silahlarla evleri basılan vatandaşların suçu ise ‘örgüt adına himmet adı altında para toplayarak hakkında adli işlem yapılanlara ve ailelerine örgütten kopmalarını engellemek amacıyla para yardımlarında bulunmak’ olarak açıklandı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheli yakalanırken adreslerde bulunan 1 kişi de gözaltına alındı. Aralarında ev hanımlarının da bulunduğu vatandaşlar, eşleri tutuklu olan ailelere maddi yardım yapmakla suçlanıyor.





ALMANYA'DAN ZİRAAT BANKASI İŞLEMLERİNE KISITLAMA





Almanya’da bankaları denetleyen Federal Finansal Denetleme Kurulu (BaFin), Ziraat Bankası’nın ülkedeki iştiraki Ziraat Bank AG hakkındaki soruşturmasının ardından bankanın işlemlerini kısıtlama kararı aldı. Kararın, "Ziraat Bank’ın bankacılık ilkelerine ve şeffaflığa aykırı tutumu" nedeniyle alındığı kaydedilirken; bankanın büyük hacimli kredi vermesi kısıtlandı, yapılan işlemlerin gözden geçirilmesi için özel bir müfettiş görevlendirildi ve bankanın bazı iş alanları sınırlandı.





Ziraat Bank AG'nin işlemleri, bazı kişilerin banka üzerinden Türkiye’ye kara para gönderdikleri suçlamasıyla 2018'den beri mercek altına alınmıştı.





ALMANYA'DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI İLGİNÇ ADIM





Almanya'nın başkenti Berlin'de üniversitelerin kantinlerinde, iklim değişikliğiyle mücadele için, çok büyük oranda vegan ya da vejeteryan yemekler çıkartılacak.





Alman medyasındaki haberlere göre Ekim ayından itibaren kantin menülerinde sunulacak yemeklerin sadece yaklaşık yüzde 4'ünde, et ya da balık kullanılacak.

Pazartesi günleri ise üniversitelerin kantinlerinde hiç et yemeği olmayacak.

Studienwerk adlı öğrenci kuruluşundan Daniela Kummle, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "öğrenci kantinlerinde daha iklim dostu menüler için yaygın bir talep olduğunu" söyledi.

Berlin'de üniversitelerin kantinleri halen kapalı. Kantinlerden ancak siparişle yiyecek alınabiliyor.





SURİYE'DEN GELEN PETROL SIZINTISI, KUZEY KIBRIS'A İLERLİYOR









Geçen hafta Suriye'de başlayan petrol sızıntısı KKTC kıyılarına doğru yaklaşıyor. Yapılan modellemelere göre sızıntı Karpaz Körfezi'ne ulaşacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tedbir almak ve temizlik çalışmalarını başlatmak için bölgeye ekip gönderildiğini açıkladı.





Kirliliğin kıyıları tehdit etmesi üzerine KKTC'nin Türkiye'den yardım istediğini ifade eden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Talimatlarım doğrultusunda petrol kirliliğinin KKTC kıyılarına zarar vermemesi için Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından acil müdahale başlatıldı" dedi.





KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, rüzgarın yön değiştirmesiyle sızıntının Karpaz'a ulaşma riskinin azaldığını söyledi.

Suriye resmî haber ajansı SANA, Baniyas petrol rafinerisinin içindeki santralden yoğun miktarda sızıntı olduğunu duyurmuştu.



