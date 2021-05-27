İşte günün özeti

BİR RÜYA GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

Dünyada din temelli çatışmaların yaşandığı şu günlerde farklı bir binanın temelleri atıldı .





Berlin'in kalbinde, yıkılmış bir kilisenin temelleri üzerine başlanan “House of One” projesinin inşaatı için ilk adım atıldı









Berlin’in kalbinde bir sinagog, bir kilise ve bir cami aynı çatı altında buluşacak önemli proje olan 'House of One' temel atma töreni düzenlendi.













Pandemi tedbirleri sebebiyle az kişinin katılım ile yapılan törene Federal Almanya Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble ile Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Müller de katıldı





Almanya Hükümeti tarafından desteklenen proje Yahudiliğin, Hıristiyanlığın ve İslamiyetin güzel bir komşuluk örneği olarak gösterecek bir mabet olacak





2011 yılndan bu yana yürütülen projede cami, sinagog ve kiliseyi tek çatı altında ancak farklı alanlarda planlanlandı. Ayrıca kubbeli şekilde yapılacak büyük bir toplantı salonu ile bir birlerine bağlanacak

32 metre yükseklikte bir kule ile de Berli'nin her yerinden görüle bilecek





Berlin Protestan cemaati ile Yahudi cemaatinin destek verdiği Projede Müslümanları Forum Dialog vakfı temsil ediyor. Projenin başında Bir imam, bir Haham ve bir papaz yer alıyor





PEKER'İN İDDİALARINI ARAŞTIRMA TALEBİ AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ





Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in, uyuşturucu ticareti, kara para aklama, cinayetlerle ilgili iddiaları konuşulmaya devam ediyor.





HDP Grubu, söz konusu iddiaların araştırılması, hakikatlerin açığa çıkarılması, ilgili suçlar ve bu suçlara karışan kişilere dair idari soruşturmaların önünün açılması için bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi .





TBMM Genel kurulunda oylanan araştırma komisyonu önergesi , AKP-MHP oylarıyla reddedildi.





SEDAT PEKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI





Yurt dışında bulunan Sedat Peker’in yayınladığı videolar ülke gündemini sarsarken, yeni bir gelişme yaşandı.

Sedat Peker'in açıklamaları hakkında soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne yakalama kararı için müracat edildi





Mahkeme Sedat Peker'in yurt dışında olduğunu gerekçe göstererek yakalama emri çıkardı.





ADALI CİNAYETİ İLE İLGİLİ KORKUT EKEN DE KONUŞTU

Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker tarafından, Kıbrıslı gazeteci ve yazar Kutlu Adalı cinayeti konusunda işaret edilen emekli Yarbay Korkut Eken de konuştu.





Peker'in iddiaları sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Eken, cinayet iddialarını reddederken, Peker'le Kıbrıs'a gittiğini doğruladı.

1996 Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine Atilla Peker'in Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade ortaya çıkmıştı.

İfadesinde Kıbrıs'a Korkut Eken ile birlikte gittiklerini açıklayan Atilla Peker, "Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendi ile tanıştım.''demişti

Bu ifadeler O dönem Kıbrıs'ta görev yapan eski Jandarma komutanı Emekli Orgeneral Galip Mendi Peker'in ifadelerini doğrulamıştı. Bu ifadeler ile ilgili Korkut Eken'den de açıklama geldi

Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili iddiaları reddeden Eken , Peker'le Kıbrıs'a gittiğini doğruladı.





Gazeteci olduğu belirtilen Kutlu Adalı’yı tanımadığı , cinayeti ile ilgisinin olmadığını söyleyen Korkut Eken , Atilla Peker ile PKK hakkında istihbarat toplamak için Kıbrıs'a gittiğini savundu.





MONTRÖ BİLDİRİSİNE İMZA ATAN EMEKLİ GENERALLERLE İLGİLİ YENİ GELİŞME





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiralin Montrö bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 84 kişiyi ifadeye çağırdı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlarla varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, daha önceki aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, şüpheli ifadeleri ve HTS analizleri sonucu elde edilen deliler çerçevesinde, bildiride imzaları olan 84 şüphelinin, "devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan ifadeye çağırıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat yazıldığı, ifadelerin alınmasına başlandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında daha önce bazı şüpheliler hakkında da işlem yapılmış, bu kişiler adli kontrolle serbest bırakılmıştı





FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'DAN TARİHİ ADIM





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret için gittiği Ruanda'da tarihi bir adım attı.









Macron , soykırım anıtında yaptığı konuşmada, "Sorumluluklarımızı tanımaya geldim." dedi.

"Fransa'nın Ruanda'da rolü, geçmişi ve siyasi bir sorumluluğu var." diyen Macron, zamanın Fransız hükümetinin soykırım uygulayan Ruanda yönetiminin fiilen yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın sebep olduğu acıları çekenlerin yüzüne bakma ve acılarını kabul etme görevi olduğunu belirterek ülkesinin doğrular konusunda uzun süre sessiz kaldığını kaydetti.

Son 10 yılda Ruanda'yı ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı olan Macron konuşmasını, "Ancak bu karanlık zamanları geçirenler affedebilir, bize kendimizi affetme hediyesini verebilir." ifadesini kullandı.