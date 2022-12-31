İşte günün özeti- İZLE

31 Aralık günün özeti









CADI AVI YUNANİSTAN'A UZANDI





Yunanistan'da Hizmet Hareketi ile bağlantılı olduğu iddia edilen belediye yetkililerini görevden alan Yassıköy (Iasmos) Belediye Başkanı Önder Mümin hakkında inceleme başlatıldı.





Bakanlık yetkilileri, Atina’ya 700 kilometre uzaklıkta olan ve yaşayanların önemli bir kısmını Türk azınlığın oluşturduğu bu belediyedeki işten çıkarmalarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.





Belediye Başkanı Mümin, belediyede son olarak tayin yoluyla veya seçim yoluyla işbaşına getirilen çalışanların Hizmet Hareketine yakınlarından dolayı işten çıkardığını kabul etti.









AYDIN NAZİLLİ'DE RESTORANDA PATLAMA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali Aksoy, ilk belirlemelere göre patlamanın tüp değişimi sırasında meydana geldiğini söyledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, hayatını kaybeden 7 kişiden 3'ünün çocuk olduğunu açıkladı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, patlama hakkında adli soruşturma başlattı. Aydın Valisi, soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı







ERDOĞAN, KURMAYLARIYLA SEÇİM TAKVİMİNİ ELE ALDI





Kulislere yansıyan bilgilere göre daha önce 18 Haziran olarak açıklanan seçim tarihi için zirvede “14 Mayıs” tarihi gündeme geldi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptığı görüşme sonrası, Erdoğan’ın partisinden bazı kurmaylarıyla bir araya geldiği öğrenildi.





Kulislere yansıyan bilgiye göre toplantıda, 2023 seçim takvimi ele alındı. Buna göre, daha önce 18 Haziran 2023 olarak açıklanan seçimin, 14 Mayıs ya da öncesine alınmasının değerlendirildiği ileri sürülüyor.













ANKARA'YI SARSAN CİNAYET- ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ





Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda, Ateş'in yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.





Türkiye gündemini sarsan bu olay üzerine polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı sonrası bütün siyasi partilerden taziye açıklaması geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da taziye açıklamasında “Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir” çağrısı yaptı.





Ancak Ateş'in geçmişte başkanlıktan istifasını duyururken "Bu can bu bedende oldukça emrinde olacağım" diyerek bağlılığını ilan ettiği MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP kurmayları ise sessizliğe büründü. Aynı şekilde AKP'den ve iktidar temsilcileri ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gün boyunca saldırıya dair tek bir açıklama yapmaması bir başka dikkat çekici nokta olarak kayıtlara geçti.





Ankara Valiliği, saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen 1 kişinin ve olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.





HABLEMİTOĞLU SUİKASTI ZANLISI BOZKIR'DAN İDDİA









Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, mahkemeye verdiği dilekçede, Türkiye'ye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından getirilmediğini ileri sürdü. Bozkır, 2 Ocak'ta Ukrayna istihbaratı tarafından Türkiye'ye getirildiğini ve Esenboğa Havalimanı'nda "gayrıresmi olarak" Milli İstihbarat Teşkilatı'na teslim edildiğini savundu.

Bozkır, Türkiye'ye getirildiği 2 Ocak'tan itibaren 24 gün MİT tarafından sorgulandığını ve işkence gördüğünü iddia etti.

Bozkır'ın dilekçesinde, sorgu sırasında suikastın tetikçisi olduğu ileri sürülen Tarkan Mumcuoğlu aleyhinde ifade vermemesi gerektiği iddiası da yer aldı. Bozkır ayrıca, sorguda kendisine "Bu işin Özel Kuvvetler tarafından işlendiğini söylemem ve telkin edilen dışında ifade vermemem gerektiğinin" söylendiğini savundu.





ALTILI MASADA ÇOK ADAY TARTIŞMASI





6’lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı göstereceğine ilişkin açıklamalar muhalefet parti liderleri tarafından sık sık dile getiriliyor.







Buna karşın, partilerden geçtiğimiz haftalarda “çoklu aday” sinyalleri verildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hafta başında çoklu aday ihtimaline ilişkin “Her olasılık olabilir. Benim düşüncem, tek adayla seçime gitmek lazım. Çok da olur. Tartışılabilir” dedi.





Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak cezası üzerinden “Madem ki bir oyun oynanıyor. Bu oyunun arka planını görüp gerektiğinde 6’lı Masa iki aday da çıkarabilir” dedi.





Buna karşın İYİ Parti ve DEVA Partisi ise bu seçeneğe kapıyı kapadı.





ESKİ PAPA 16. BENEDİKT 95 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ







2005 ile 2013 yılları arasında 8 sene Katolik dünyasına liderlik eden eski Papa 16. Benedikt hayatını kaybetti.





Papalık döneminde ve sonrasında tartışmalı bir isim olarak öne çıkan eski Papa'nın sağlık durumunun yaşı nedeniyle kötüleştiği bildirilmişti. Papa Francis, önceki gün Hristiyan aleminden selefi için dua istemişti.





1927'de Almanya'nın Bavyera eyaletinde doğan ve asıl adı Joseph Alois Ratzinger olan eski Papa, 2005'te göreve geldiğinde kendisine Havari isimlerinden Benedikt'i seçmişti. Böylece Papa 16. Benedikt ismiyle Vatikan'ın ruhani lideri olmuştu.





Papa 16. Benedikt, 11 Şubat 2013'te Papalık görevinden feragat ettiğini bildirmişti ve o dönemden bu yana Vatikan yerleşkesi içerisindeki bir manastırda yaşıyordu.









ABD'DEKİ TARİHİ KAR FIRTINASINDA İLGİNÇ KURTARMA HİKAYESİ









ABD'de, bir çok eyalette etkili olan şiddetli soğuk ve kar fırtınasının ardından ilginç kurtarma hikayeleri gün yüzüne çıkmaya başladı.





Ölümcül fırtınanın en çok etkilediği bölgelerden New York'un Erie ilçesindeki Cheektowaga Polis Departmanına göre, arabasında veya sokakta yardım bekleyen 20'den fazla kişiyi önce aracıyla toplayan Jay Withey, sonra onları camını kırarak girdiği Pine Hill okul binasına taşıyarak donmaktan kurtardı.





ABD'deki kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasını New York'un Erie ilçesi sakinleri oluşturuyor. Yerel kaynaklardan derlenen bilgilere göre ise ülke genelinde 60'tan fazla kişi, aracıyla kaza yaparak, açık havada donarak veya kalp krizi geçirmek suretiyle hayatını kaybetti.













İZMİR'DE İŞ CİNAYETİ









İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.





İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova'daki bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.Daha sonra ölü sayısını 4 olarak açıklayan Köşger, "Bu kazada 2'si vinç operatörü, 2'si de işçilerden olmak üzere 4 vatandaşımızı kaybettik. Vincin arka ağırlığının düştüğü bir işçi yatakhanesi konteyneri var. Orada arama çalışmaları devam ediyor. Şu an itibarıyla kayıp olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız daha var" diye konuştu.





ADLİ TIP’IN KARARLARI TIBBİ GERÇEKLİKTEN UZAK









28 Şubat davası hükümlülerinden emekli Korgeneral Vural Avar’ın cezaevinde hayatını kaybetmesi gözleri bir kez daha hasta ve yaşlı tutuklulara çevrildi





Adalet Bakanı'nın bile suçladığı Adli Tıp Kurumu'nun hasta tutuklularla ilgili verdiği “cezaevinde kalabilir” raporları tartışılmaya başladı





TBMM araştırma önergesi hazırlayan CHP Milletvekili Murat Emir, “Adli Tıp Kurumu İhtisas Daireleri'nin aldığı birçok karar bilimsel doğrulardan, tarafsız hekim tutumundan ve tıbbi gerçeklikten uzaktır” dedi.





Türkiye’de ceza ve tevkif evlerinde 651’i ağır olmak üzere bin 517 hasta tutuklu ve hükümlü bulunduğunu aktaran CHP Milletvekili, Hapishanelerde koruyucu sağlık hizmetlerinin aktif olarak yürütülmemesi, hastalıkların önlenmesi ve erken tanısında yetersizliklere neden olduğunu hatırlattı

CHP’li vekil, ayrıca “Cumhuriyet başsavcılığının, mahkûmların sağlık ve yaşam hakkının korunması için verilen bu sağlık kurulu raporlarının aksine karar verebilmesi mümkün olmaması gerektiğine dikkat çekti .









THODEX’İN KURUCUSU TÜRKİYE'YE İADE EDİLİYOR





Arnavutluk’ta yakalanan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in iadesi, temyiz mahkemesi tarafından onandı.





Özer, sahibi olduğu kripto para borsasına para yatıran müşterilerin varlıklarını kendi hesabına aktararak yaklaşık 2 milyar dolar kaçırmakla suçlanıyor.





23 Nisan’da Türkiye’nin kırmızı bülten çıkardığı Özer, Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanmış, ardından Elbasan Mahkemesi Özer’in Türkiye’ye iadesine karar vermişti.





Özer, karara itiraz için temyize gitmişti.





İade talebi Dıraç Temyiz Mahkemesi’ndeki dava sonuçlandı ve iade kararı onandı.





Özer’in Türkiye’ye ne zaman gönderileceği bilinmiyor.





KILIÇDAROĞLU'NDAN DENİZ BAYKAL'A ZİYARET









CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam önceki CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı evinde ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal’ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulundu. Kılıçdaroğlu, Baykal ve ailesinin yeni yılını kutladı.





Deniz Baykal’ın, CHP örgütlerinin seçimlerde dinamizm içinde, hırsla, heyecanla çalışmaları gerektiğini ifade ederek, “Seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum” dediği belirtildi.









BREZİLYA’DA SEÇİMİ KAYBEDEN BOLSONARO ÜLKEYİ TERK ETTİ





Brezilya’nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, görev süresinin bitmesine az bir süre kala ülkenin hava kuvvetlerine ait bir uçakla Brezilya’yı terk etti. Bolsonaro’nun, ABD’ye gittiği ortaya çıktı.







Jair Bolsonaro'nun avukatlarının tavsiyesi üzerine ABD'ye gittiği belirtiliyor.





Bu yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva'ya karşı kaybetmişti. Bolsonaro daha öncesinde seçimleri kaybetmesi durumunda yargılanacağını ifade ederken, "Geleceğim için üç alternatifim var: tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer kazanmak" demişti.





Bolsonaro'nun Donald Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago tatil beldesinde konaklayacağı iddia ediliyor.





İSVEÇ NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ DEVAM EDERKEN AB DÖNEM BAŞKANI OLUYOR



Avrupa Birliği yeni yıla yeni kararlarla ve zor dosyalarla giriyor. Türkiye'nin NATO üyeliğini veto etmesiyle sıkça gündeme gelen İsveç, 1 Ocak'tan itibaren, AB dönem başkanlığını devralıyor. AB’nin “iyi öğrencisi” olarak adlandırılan Hırvatistan da, 1 Ocak'tan itibaren Euro bölgesine giriyor.







Aşırı sağın desteklediği muhafazakar hükümet tarafından yönetilen İsveç bu dönemde Türkiye için ne yapacak? merak konusu NATO’ya üyelik Türkiye’de yaklaşan seçimler nedeniyle AB ile ilişkilerde önemli bir gelişme beklenmese de Ankara, İsveç’in dönem başkanlığı sırasında genişleme kapsamlı bir toplantının yapılması beklentisini dile getiriyor. Dönem başkanlığı, İsveç'in Ukrayna'da savaşın patlak vermesiyle NATO üyeliği başvurusunda ikna edemediği tek ülke olan Türkiye ile ilişkilerine de yeni bir boyut katabilir.





AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA RÜŞVET SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME





Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Yunan siyasetçi Eva Kaili, başkan yardımcılığı görevinden azledildi. Oylamada 625 vekil, sosyal demokrat siyasetçinin görevinden azledilmesinden yana oy kullandı. Bir vekil karşı oy kullanırken, AP'nin iki üyesi de çekimser kaldı. Oylama öncesinde partilerin grup başkanları Kaili'nin görevinden azledilmesi yönünde görüş birliğine varmıştı.







44 yaşındaki Kaili, AP'nin 14 başkan yardımcısı arasındaydı. 2014 yılından bu yana AP üyesi olan Kaili, 2022 yılının başından bu yana Parlamento Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Kaili, Katar'dan rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından AP Başkanı Roberta Metsola Yunan siyasetçinin başkan yardımcısı olarak yetkilerini elinden almıştı. Ancak Kaili'nin görevinden azledilmesi için AP Genel Kurulu'nun onayı gerekiyordu.









400 MİLYON TWİTTER KULLANICISININ VERİLERİ ÇALINDI MI?





Dünyanın en popüler platformlarından Twitter ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. İddialara göre bir ya da bir grup bilgisayar korsanı, 400 milyon kullanıcıya ait verileri içeren bir veritabanını satışa çıkardı.





İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) bir bilgisayar korsanının, 400 milyondan fazla hesapla ilgili özel bilgileri çaldığı iddiası üzerine inceleme başlattı.





“Ryushi” lakaplı bilgisayar korsanı, bazıları ünlülere ait bilgileri teslim etmek ve daha sonra da silmek için 200 bin dolar istiyor.





DPC, “bu güvenlik meselesiyle ilgili olarak, Twitter’ın veri koruma yasalarına uyumunu inceleyeceğini” belirtti.

Twitter ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.











ÇİN’DEKİ COVİD-19 SALGINI DÜNYAYI TEDİRGİN EDİYOR





Çin'de korona önlemlerinin kaldırılmasıyla hızla yayılan virüs diğer ülkeleri de endişelendiriyor. DSÖ, Çin'den koronavirüse ilişkin verileri ayrıntılı ve zamanında paylaşmasını istedi. Çin'de artan vaka sayıları nedeniyle bir çok ülke harekete geçti. ABD, İtalya, İspanya ve Japonya gibi ülkelerin ardından İngiltere de Çin’den gelen kişilere Covid-19 testi zorunluluğu getirdi.





İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere Çin’den ülkeye gelecek yolcuların seyahatten 2 gün önce Covid-19 testi yaptırması ve negatif test sonucunu ibraz etmesi kararının alındığı bildirildi. 5 Ocak'tan itibaren de Çin'den Hollanda'ya gelen yolcular için de Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda ücretsiz Covid-19 testi dağıtılacağı duyuruldu.





TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN SÜRPRİZ DONALD TRUMP KARARI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllardır açıklanması için mücadele verilen vergi beyannameleri bugün halkla paylaşıldı.







Trump başkan adayı olup siyasete atıldığından beri, iş dünyasındaki başarısının onu ülkeyi yönetecek en iyi kişi olduğunun göstergesi olduğunu savunuyordu. Onu eleştirenlerse, Trump'ın mal varlığının aslında ne olduğunu göstermek istiyordu.





Trump bunu ısrarla reddetti.





Bugün yüzlerce sayfalık kişisel ve iş vergi beyannamelerinin paylaşılmasıyla birlikte, Trump tarafı bunun ülkedeki ayrışmayı "daha kötü" hale getireceğini savundu.





Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komisyonu tarafından atılan bu olağandışı adım, Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'nin kontrolunu ele almasından günler önce atıldı









RONALDO'UN YENİ TAKIMI RESMEN AÇIKLANDI





Dünya Kupası sonrası Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yu transfer ettiğini resmen duyurdu.





Suudi Arabistan basınında, sözleşmenin 2025 yılına kadar süreceği ve Ronaldo’nun yıllık maaşının 75 milyon euro olacağı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun yıllık kazanacağı ücretin, ticari anlaşmalarla 200 milyon euroyu bulacağı öne sürüldü.





Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021’de Manchester United’a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag’la anlaşmazlıklarının ardından geçen ay feshedildi.









Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve beş Dünya Kupası’nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.



