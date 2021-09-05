Samanyolu Haber /Gündem / İşte haftalık vaka haritası /05 Eylül 2021 21:14

İşte haftalık vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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Buna göre illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 148,33, Ankara’da 194,96, İzmir’de 43,30 oldu.

Bakan Koca ayrıca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat olduğunu açıkladı. Sağlık bakanı, “Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli” diye yazdı.




Son 24 saat: 19 bin 391 vaka, 269 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 19 bin 391 vaka, 269 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 279 bin 63 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 289 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Yeni vaka sayımız 19 bin 391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım.”


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