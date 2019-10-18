İşte Hamidiye Su'yu bırakan kurumlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden Hamidiye Su A.Ş’ye kamu kurumları tarafından Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra üstü kapalı bir ambargo uygulanmaya başlanmıştı.







Bazı kamu kurumlarının seçimden sonra Hamidiye Su’yu kullanmayı bırakmasına ilişkin resmi açıklama bugün İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'dan geldi.





Balyalı’nın verdiği bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bardak su alımını bıraktı, damacana su alımını da sözleşme bitince sonlandıracak.





Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Koza Holding, Arnavutköy Belediyesi, TEİAŞ, TÜRGEV, SETA, BDDK, YTÜ Teknopark, AKP Genel Merkezi, TBMM, TGS de Hamidiye Su ile olan anlaşmalarını sonlandırdı.