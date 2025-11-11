İşte ilk detaylar: Akın Gürlek aylardır beklenen İBB iddianamesini açıkladı

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:





402 ismin yer aldığı iddianamede Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak tanımlandı ve 6 isim için örgüt yöneticisi sıfatı kullanıldı. Örgüt yöneticileri diye; Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün sayıldı.



Şemada her yönetici için farklı isim grupları yer aldı. 10 ismin doğrudan İmamoğlu'na bağlı çalıştığı iddia edildi. O isimler şunlar:



ÖRGÜTÜN ADI: İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ



İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan ve 2352 yıla kadar hapsi istenen iddianamede örgütün adı 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' olarak yer aldı.



3 BİN 900 SAYFA, 402 İSİM...



Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 105'i tutuklu 402 kişi hakkındaki iddianame 3 bin 900 sayfadan oluştu. İmamoğlu, 142 eylemle suçlandı.





76 KİŞİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI



İddianamede 76 kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı kaydedildi. İddianamede kamunun 160 milyar lira zarara uğradığı öne sürüldü.





DOĞRUDAN İMAMOĞLU'NA İSNAT EDİLEN SUÇLAR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan iddianamede doğrudan Ekrem İmamoğlu'na isnat edilen suçlar şu şekilde:



Doğrudan işlediği suç olarak Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,

Rüşvet (12 kez),

Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez),

Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (6 kez) ve örgüt üyeleri ile hiyerarşik bağı tespit edilen bazı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca iştirak iradesiyle İhaleye Fesat Karıştırma (5 kez),

Resmî Belgede Sahtecilik (2 kez),

Resmî Belgeyi Gizleme ve Yayma (2 kez),

Suç Delillerini Ortadan Kaldırma (2 kez),

Kamu Malına Zarar Verme (4 kez),

Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma (3 kez),

Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak Kaydedilmesi (4 kez),

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Yayılması (3 kez),

Mali Suçları Araştırma Kurulu’na Bildirimde Bulunmama (2 kez),

Kaçakçılıkla Mal Varlığı Değerlerini Aklama (4 kez),

İhaleye Fesat Karıştırma (7 kez),

Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet,

Medeni Kanuna Muhalefet suçlarından,

Olmak üzere toplamda iddianameye konu olan (142) eylem.



İSKİ, İGDAŞ VE BOĞAZİÇİ İÇİN AYRI İDDİANAME DÜZENLENECEK



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İSKİ, İGDAŞ ve BOĞAZİÇİ TESİS hakkında ek iddianame düzenleneceği de söylendi:



Hüseyin Gün bu dosyada örgüt yöneticisi olarak yargılanıyor. Şu an 2 tane belediye başkanı da yargılanacak. Beylikdüzü ve Şişli. İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi ile ilgili muhtemelen ek iddianame düzenlenecek. İncelememiz bunlarla ilgili henüz tamamlanmadı.

















































İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB iddianamesinin tamamlandığını duyurdu.Başsavcı Gürlek, iddianamenin 15.00'te mahkemeye sunulacağını kaydetti."Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü ile yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü yöneticisi ve üyeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iddianamemizde (105’i tutuklu), (170’i adli kontrolü), (7’si yakalama emriyle aranan) olmak üzere (402) şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış olup (143) farklı eylemle ilgili olarak “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Yardım Etme, Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Görevlileri ile Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunun Muhalefet, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Yayımı, Evrakta Sahtecilik, Resmî Belgede Sahtecilik, Kaçakçılık Kanununa Muhalefet, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamunun Malına Zarar Verme, Adeta Mahkemesine İtina Etmeme ve Kamu Araçlarını Zimmetleme” suçlarını işledikleri iddiasıyla kamu davası açılmıştır.Haklarında iddianame düzenlenen şüphelilerden (99)’u örgüt mensubu (lider ve yöneticiler) olup, bunlar arasında örgüt kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Ertan YILDIZ, Murat GÜLBİHARİOĞLU, Adem SOYTEKİN ve örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bazı iş insanı, kamu görevlisi ve siyasetçiler bulunmaktadır.İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU hakkında;Doğrudan işlediği suç olarak Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (6 kez) ve örgüt üyeleri ile hiyerarşik bağı tespit edilen bazı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca iştirak iradesiyle İhaleye Fesat Karıştırma (5 kez), Resmî Belgede Sahtecilik (2 kez), Resmî Belgeyi Gizleme ve Yayma (2 kez), Suç Delillerini Ortadan Kaldırma (2 kez), Kamu Malına Zarar Verme (4 kez), Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma (3 kez), Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak Kaydedilmesi (4 kez), Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Yayılması (3 kez), Mali Suçları Araştırma Kurulu’na Bildirimde Bulunmama (2 kez), Kaçakçılıkla Mal Varlığı Değerlerini Aklama (4 kez), İhaleye Fesat Karıştırma (7 kez), Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Medeni Kanuna Muhalefet suçlarından,Olmak üzere toplamda iddianameye konu olan (142) eylem ile ilgili olarak cezalandırılması talep edilmiştir.Hakkında aynı dosyada bir kısım şüpheliler yönünden yürütülen soruşturma devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.