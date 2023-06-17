İşte İmtihan (Sınav) Duaları

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 17 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi, 18 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumları gerçekleşecek







Sınavlara girecek milyonlarca öğrenci hazırlıklarını tamamladı. Günlerce süren çalışmanın yanında Din alimleri Fiili duanın yanı sıra Kavli duanın da önemine işaret ediyor





Hikmet.net internet sitesinde sınavlarda okunacak dualar hatırlatıldı . 'Duanın gerçek kıymetini kazanması, dua edilen konuda gösterilen ciddi bir gayretle mümkündür.' denilen yazıda Bu, “fiilî dua” ile “kavlî/sözlü dua”nın beraberliğidir ki, Yüce Allah da kullarından bunu istemektedir. Bir başka ifade ile bir taraftan gerektiği ölçüde gayret, diğer taraftan da dua ve tevekkül lazımdır. Dolayısıyla, imtihanlarına girecek öğrenciler/adaylar sistemli ve ciddi bir hazırlık süreciyle beraber dua eder ve neticeyi de Cenab-ı Allah’tan beklerlerse şüphesiz güzel sonuçlarla karşılaşacaklardır. Şüphesiz her hâl ü kârda muvaffakiyet Allah’tandır. hatırlatması yapıldı.









İşte okunulması tavsiye edilen dualar





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Ders Çalışmaya Başlamadan Önce









Allahım! Senden nebilerin anlayışı gibi bir anlayış, resullerin ve mukarreb meleklerin hafızası gibi bir hafıza diliyorum. Allahım! Dillerimizi Senin zikrinle, kablerimizi de Sana saygı ile mamur kıl. Muhakkak ki, Senin gücün her şeye yeter. Allahım! Beni ilme, ilim tahsiline (öğrenmeye ve öğrendiğimi kendime mâl etmeye) muvaffak kıl. Bize Allah yeter; O ne güzel Vekîl’dir!





Ders Çalıştıktan Sonra









Allahım! Okuduğum, ezberlediğim ve öğrendiğim şeyleri Sana emanet ediyorum; ihtiyacım olduğunda ihsan ve kereminle onları bana hatırlatıp iâde buyur. Eksik hatırladıklarımı da tamamla. Şüphe yok ki, Sen’in gücün her şeye yeter. Bize Allah yeter; O ne güzel Vekîl’dir!





Ezberleme (Hıfz) Duası









Yüce Rabbim! İlmimi artır. Celâl ve ikram Sahibi Allahım! Hikmetini üzerimize aç ve rahmetini başımızdan aşağıya saç.





İmtihan Günü Okunacak Dua









Allahım! Sana tevekkül ettim ve işimi Sana havale eyledim; Senden başka bir sığınak, Senden başka bir dayanak yoktur. Allahım! Dünyada da ahirette de benim için başarı ihsan et.





İmtihan Salonuna Girerken Okunacak Dua









Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip et ve Kendi katından beni destekleyecek yardım edici bir kuvvet ver. Allahım! Bu gireceğim imtihan hakkında gönlüme bir serinlik ve selamet ihsan eyle.





İmtihan Başlamadan Önce Okunacak Dua









Rabbim! Göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır ve şu dilimin bağını çözüver ki, sözümü iyice anlasınlar. Hayır ve güzelliklerin önünü açan Yüce Allah’ın adıyla! (O’nun adını anıp, O’nun yardımını dilerim.) Ey Merhametliler Merhametlisi Allahım! Kolay, sadece Sen’in kolay kıldığındır ve Sen dilersen, zorlukları kolay eylersin. (Benim karşıma çıkan zorları da kolay eyle.)





İmtihan Esnasında Okunacak Dua













Ya Rabbî! Sensin İlah, Senden başka yoktur ilah. Sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, Yücesin! Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim! Ey Hayy u Kayyûm! Rahmetinle yardım etmeni diliyorum.





Bir Konuyu Unuttuğu Zaman Okunacak Dua









Ey bütün herkesi gerçekleşeceğinde hiç şüphe olmayan Kıyamet Günü’nde toplayacak olan Allahım! Unuttuğum şeyi bana hatırlat. Allahım! Unuttuğum zaman (yardımınla) benim yanımda ol ve hatırlayamadığımda bana hatırlatıver. Allahım! Bilemediğimde bana bildir ve doğru cevabı (kalbime/zihnime) ilham buyur.





Sakinleşmek ve Heyecanı Yenmek İçin Okunacak Dua









Allahım! Kalbime sekine (huzur ve rahatlık) indir. Allahım! Zorluktan sonra kolaylık ihsan eyle.





İmtihan Bittikten Sonra Okunacak Dua









Bizi başarılı kılıp muvaffakiyet ihsan eden Allah’a sonsuz hamd olsun. O bize lütfetmeseydi biz bu başarıyı elde edemezdik.





İmtihana Girecek Olan Öğrenci / Aday Yakınlarının Yapabilecekleri Dua









Allahım! Kız/erkek bütün kardeşlerimize, evladıma, evlatlarıma (Burada isim ya da isimler söyleyip özel dua edebilir) imtihanlarını kolay eyle. Allahım! Unuttukları zaman (yardımınla) onların yanında ol ve unuttuklarını onlara hatırlat. Karşılaştıkları soruların doğru cevaplarını onlara lütfet. Göğüslerine genişlik ver, işlerini kolaylaştır, dillerindeki ukdeleri çöz. Dualarımızı kabul eyle Allahım! Ey Âlemlerin Rabbi! Ayaklarını sabit kıl. Allahım! Kalblerine sekine (ferahlık ve itmi’nan) indir. Allahım! Unuttuklarında hatırlatıver. Allahım! Bilemediklerinde bildiriver. Allahım! İmtihan oldukları sırada kalblerine serinlik ve selamet lütfeyle. Allahım! Sorularla karşı karşıya geldiklerinde onlara doğru cevabı işaret buyur. Allahım! Sinelerine genişlik ver ve işlerini kolay eyle. Onları hep doğruluk ve hidayet üzerinde tut. Rızıklarına bereket bahşeyle. Allahım! Dünyada ve ahirette onlara felah ve necah ver. Allahım! Onları ilme ve ilim öğrenip hayatlarına mâletmeye muvaffak kıl. Âmîn. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbelâlemîn!