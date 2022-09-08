İşte İngiltere'nin yeni kralı

Tahta Prens Charles oturacak





Camilla’nın kraliçe olmasını istediğini açıkladı





özellikle son bir yılda fiziksel anlamda geçmişe oranla daha güçsüz olduğu gözlerden kaçmayan kraliçenin üç oğlu bir kızı var. Prens Charles, Prens Andrew, Prens Edward ve Prenses Anne. 2002’de kız kardeşi Prenses Margaret’i kaybeden kraliçe annesini de aynı yıl, 101 yaşında kaybetmişti.Teamüllere göre onun yerine büyük oğlu Prens Charles (73) tahta oturacak. Tahtın ikinci varisi büyük oğlu Prens William, üçüncü varisiyse onun en büyük oğlu Prens George.1996’da ilk eşi ve iki oğlunun annesi Prenses Diana’dan boşanan Prens Charles, 2005’te Camilla Parker Bowles’la evlenmişti. Prensle ikinci evliliğini yapan ve Cornwall Düşesi unvanını alan Bowles’un kraliçe olup olamayacağı tartışma konusu olmuştu.Bu yıl şubat ayında Kraliçe 2’nci Elizabeth, Cornwall Düşesi Camilla’nın kraliçe olmasını istediğini duyurmuştu. Düşesin, ‘queen consort’ (eşinin kral olmasından kaynaklı anlamında) olacağı belirtilmişti.Kraliçe babası 6’ncı George ölünce 6 Şubat 1952’de tahta çıktığında 25 yaşındaydı. 2 Haziran 1953’te taç giyme töreni düzenlendiği için tahttaki 70’nci yılını haziran ayında kutladı. Ülkenin dört bir yanında fener alaylarından, sokak partilerine çok sayıda etkinlik düzenlendi. Kendisi de Buckingham Sarayı’nın balkonundan aile fertleriyle beraber toplanan kalabalığı selamladı. 2 Haziran kraliçenin ‘resmi doğum günü’ kabul ediliyordu.Kraliçe 2’nci Elizabeth, 9 Eylül 2015’te, 63 yıl 216 gün hüküm süren Kraliçe Victoria’yı geride bırakarak ülkenin en uzun süre tahtta oturan ismi olmuştu.