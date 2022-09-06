İşte İngiltere'yi yöntecek yeni kabinedeki isimler

İLK ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI





YENİ KABİNESİNİ AÇIKLADI









- Kwasi Kwarteng de yeni Maliye Bakanı oldu. Kwarteng, Boris Johnson döneminde İş Dünyası'ndan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştı.





- James Cleverly, Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.





- Başbakanlık yarışında Liz Truss ile mücadele eden Suella Breverman, yeni İçişleri Bakanı oldu.





- Ben Wallace, yeni kabinede de Savunma Bakanlığı görevine devam edecek.





- Adalet Bakanı Brandon Lewis oldu.





- Nadhim Zahawi, Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı oldu. Zahawi ayrıca Hükümet Eşitlik Ofisi'nin de sorumlusu oldu.





- Milletvekili Penny Mordaunt, Konsey Başkanı ve Avam Kamarası Lideri olarak atandı.





- Lord (Nicholas) True ise Lordlar Kamarası Lideri oldu.





- Jake Barry, Devlet Bakanı (Minister without portfolio) olarak atandı.





- Alok Sharma, kabine ofisine yeniden BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) başkanı olarak atandı.





- Wendy Morton, Hazine Parlamento Sekreteri (Chief Whip) olarak atandı.





İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu. Yeni Başbakan Liz Truss, Kraliçe'den hükümeti kurma görevini aldı. Truss akşam saatlerinde kabinesini açıkladı.Johnson, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth'le görüşerek istifasını sundu. Johnson'a, eşi Carrie Johnson da eşlik etti. Görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğü belirtildi.Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Johnson'ın istifasının Kraliçe tarafından kabul edildiği bildirildi.İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, akşam saatlerinde Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı.Üç önceliği olduğunu belirten Truss; ekonomi, enerji ve sağlık alanlarındaki sorunları ele alarak çözüm üreteceği vaadinde bulundu.Ülkesi için çok hayati bir zamanda başbakanlık görevini üstlenmekten onur duyduğunu dile getiren Truss, İngiltere'yi harika yapan şeyin özgürlük, girişim ve tarafsızlığa olan temel inanç olduğunu savunduBaşbakan Truss, "Halihazırda Rusya'nın Ukrayna'daki korkunç savaşı ve Kovid-19 sonrasının neden olduğu şiddetli küresel rüzgarlarla karşı karşıyayız. Şimdi İngiltere'yi geride tutan sorunları çözme zamanı" ifadelerini kullandı.Yolların ve evlerin yapımına, ülke genelinde büyük işlere, kasaba ve şehirlere daha fazla yatırıma ihtiyaç olduğunu dile getiren Truss, ailelerin üzerindeki ekonomik yükün de azaltılması gerektiğini belirtti.Truss, akşam saatlerinde yeni kabinesini açıkladı:- Therese Coffey'nin yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.