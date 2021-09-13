İşte Instagram'a gelen 8 yeni özellik

Instagram'a gelecek özellikleri duyuran Alessandro Paluzzi, platformun yakın bir zamanda özellikle içerik üreticilerini ilgilendiren önem özelliklerin geleceği bildirildi.Webtekno’da yer alan habere göre, Yenilenen trendlere ayak uydurduğunu gösteren platformun dikkat çekici yeni özelliklerinin arasında, NFT satış ve sohbet içi mesaj arama özellikleri bulunuyor.





İşte, Instagram’da paylaşacağınız hikaye ve gönderilere birçok yeni özelliğin geleceğini gösteren liste…





İlgi alanlarına özel arama yapma





Instagram'ın arama özelliğinin bir uzantısı olan ilgi alanına yönelik aramalar, şu anda yalnızca belirli bölgelerde yaşayan kullanıcıların beğenilerine sunulmuş durumda. Instagram'da bir konu aratıldığı takdirde kullanıcılar, bu konu ile ilgili hesapları, gönderileri veya hikayeleri görüntüleyebilecekler. Instagram'ın yakın bir zamanda tüm kullanıcılarına sunmaya hazırlandığı bu özellik sayesinde örneğin sağlıklı beslenme ile ilgili bir arama yapıldığı zaman kullanıcının karşısına bu konuyu ele alan hesaplar çıkacak.





NFT koleksiyonlarını satışa çıkarma





Blok zinciri teknolojisi sayesinde korunabilen dijital eser NFT'ler, zaman zaman çok büyük meblağlara satılabiliyorlar. Daha önce sadece belli başlı internet siteleri veya platformları üzerinden gerçekleştirilen NFT satışlarına yakın bir zamanda Instagram da yer verecek.





Instagram, ‘Collectibles’ adı verdiği bu yeni özelliği henüz resmi olarak açıklamış değil ancak bu özelliği ilk keşfeden isim, Alessandro Paluzzi. Paluzzi, geçtiğimiz günlerde bu yeni özelliğin platformda nasıl görüneceğine dair kısa bir video paylaştı.





Hikayelere beğenme özelliği geliyor





Bugüne kadar Instagram'da paylaşılan hikayelere takip edilen kişiler tarafından emojiler aracılığıyla tepki verilebiliyordu. Hikayelerden alınan tek veri görüntülenme sayısıydı ancak görünen o ki hikayeler, sadece görüntüleyenler ile sınırlı kalmayacak.





Şu anda hikayeler özelliği için beğen seçeneği üzerinde çalışan Instagram, yakın bir zamanda bu özelliği tüm kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Paluzzi'nin söylediklerine göre bu beğen butonu, hikayelerin sağ alt köşesinde yer alacak ve takipçiler, beğeni sayısını ne kadar artırmak isterse bu butona o kadar tıklayabilecekler.





Gönderilere müzik ekleme seçeneği





Bu zamana kadar hikayelere ekleyebildiğimiz müzik özelliği, görünen o ki yakın bir zamanda paylaştığımız gönderilere de gelecek. Instagram, üzerinde çalışmalar yaptığı bu yeni özelliği herkese sunmaya karar verirse kullanıcılar, fotoğraf veya video gibi gönderilerine müzik ekleyebilecekler.





Instagram, fan kulübü üzerinde çalışmalar yapıyor





Platforma daha fazla etkileşim getirmeyi hedefleyen Instagram, içerik üreticilerinin Twitter SuperFollows veya OnlyFans'ta olduğu gibi abonelik tabanlı bir fan kulübü açmasına olanak sağlayacak. Fan kulübü sayesinde içerik üreticileri, sadece abonelerinin görebileceği paylaşımlar yapabilecek ve hayranlarına bağlı olarak bu sistem üzerinden gelir elde edebilecek.





24 saatlik durum belirleme





Tıpkı WhatsApp ve Slack gibi mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi Instagram da kullanıcılarına "işte" "meşgul", "mutlu" gibi profillerinde görüntülenmek üzere durum belirleme özelliği sunacak. Kullanıcılar, kendilerine uygun durumlardan birini seçerek bu durumun 24 saat boyunca profillerinde görünmesini sağlayabilecek.





Kullanıcılar, hesap durumu raporlarını görüntüleyebilecekler





Paluzzi'nin yapmış olduğu açıklamaya göre Instagram, kullanıcıların hesaplarının ne durumda olduğunu net bir şekilde görüntüleyebilmeleri için yeni bir rapor sistemi üzerinde çalışıyor. Bu rapor sistemi sayesinde kullanıcılar, Instagram'ın kaldırdığı gönderilerini inceleme talebinde bulunabilecek, Instagram kurallarına aykırı paylaşımlar yapıp yapmadığını görüntüleyebilecekler.





Sohbet içinde mesaj arama özelliği geliyor





WhatsApp'ta uzun bir süredir var olan ve kullanıcıların işlerini bir hayli kolaylaştıran sohbet içi mesaj arama özelliği, Instagram'a da geliyor gibi duruyor. İlk olarak ağustos ayında Paluzzi tarafından görüntülenen bu özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor. Ancak Instagram'ın zaten uzun bir zamandır olması gereken bu özellik için kullanıcılarını daha fazla bekletmemesi öngörülüyor.