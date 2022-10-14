Samanyolu Haber /Dünya / İşte Irak'ın yeni cumhurbaşkanı /14 Ekim 2022 10:02

İşte Irak'ın yeni cumhurbaşkanı

Irak meclisinde yapılan ikinci tur oylamada Kürt politikacı Abdullatif Reşid, görevdeki Berhem Salih'i geride bırakarak cumhurbaşkanlığına seçildi.

SHABER3.COM

DW'nin haberine göre, Irak’ta Cumhurbaşkanlığı'na, bağımsız olarak adaylığını koyan Kürt politikacı Abdullatif Muhammed Cemal Reşid seçildi. Yeni Cumhurbaşkanının Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.

Sudani, Temmuz ayında ilk aday gösterildiğinde Irak'ta hükümet binasının bulunduğu Yeşil Bölge’nin önünde toplanan yüzlerce gösterici Muhammed Şiya Es Sudani'nin Başbakan adaylığını protesto etmişti. Meclis binasına giren göstericiler, İran tarafından desteklenen Sudani ve Tahran aleyhinde sloganlar atmıştı.

Reşid, Irak meclisinde yapılan oturumun ikinci turunda önceki Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yarışıyordu. 329 sandalyeli Meclis'te ikinci tur oturumunda 269 vekil oy kullandı. Meclis yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, Salih 99 oy alırken Reşid, geçerli oyların 160'tan fazlasını alarak Cumhurbaşkanlığına seçildi.

78 yaşında olan ve İngiltere'de eğitim gören Reşid, 2003-2010 yılları arasında ülkenin Su Kaynakları Bakanı olarak görev aldı. Yeni cumhurbaşkanının ülkenin içinde bulunduğu politik çıkmazı ve şiddet ortamını sona erdirmesi umut ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Sonraki Haber >>

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Vatandaş "Erdoğan'a oy yok" dedi

Vatandaş

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:42:50