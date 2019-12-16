Samanyolu Haber /Teknoloji / İşte İran'ın insansı robotu ''Surena'' /16 Aralık 2019 11:37

İşte İran'ın insansı robotu ''Surena''

Uzun süredir robot çalışmalarına hız veren İran 470 bin dolarlık yeni robotunu tanıttı.

İşte İran'ın insansı robotu

İranlı insansı robot olan Surena'nın dördüncü versiyonu Tahran Üniversitesi'nin mühendislik fakültesindeki bir törenle, Bilimsel ve Teknolojik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sorena Sattari'nin katılımıyla tanıtıldı.

Robotun geliştirilmesi dört yıl aldı. 170 cm yüksekliğinde olan robot 70 kg ağırlığında ve 0.7 km / s hızında yürüyebiliyor.

FUTBOL OYNAYABİLİYOR
Düzgün olmayan zemin üzerinde dik dururken yanlarda, geriye ve pürüzlü yüzeylerde hareket edebilir ve nesneleri kaldırabilir, yüzleri tanıyabilir, el sıkışabilir ve ayrıca bir futbol topu atabilir. Robotun maliyeti ise 470 bin dolar.

GÖRME YETENEĞİ DE VAR
Surena, aynı zamanda, metni dinleme, konuşma ve konuşmaya çevirmenin yanı sıra 100 sesli komut algılama yeteneğine de sahip. Görme yeteneği ve 100 farklı nesneyi tanıma yeteneği bu robotun diğer özellikleri.
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