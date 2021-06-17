İşte isim isim paraya para demeyen memurlar!

Milyonlarca vatandaş işsizlikle boğuşurken ve milyonlarcası da asgari ücretle geçinmeye çalışırken, bürokraside çifte ve üçlü maaş keyfi var. Bazı bürokratların aldığı aylık ücretler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 88 bin liralık maaşını bile geride bıraktı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “Büyük bölümü AKP'li aday ya da eski vekil. İnsanlar aç ama yandaşlar maaş zengini. Böyle bir düzen olur mu ?'' dedi.









Nadir ALPASLAN: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve bu görevinden 27 bin 717 TL alıyor. Kuveyt Türk Bank Yönetim Kurulu üyeliği ve kâr payı ile birlikte aylık geliri 176 bin TL'ye yükseliyor.





Burhan ERSOY: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve aylık maaşı 176 bin TL.







Şakir Ercan GÜL: Maliye Bakan Yardımcısı, aynı zamanda Sun Express Yönetim Kurulu Üyesi ve Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak 3 maaş alıyor ve toplam aylık geliri 81 bin 005 TL.





Hüseyin AYDIN: Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Turkcell Yönetim Kurulu üyeliği ile Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanlığından ücret alıyor. Eski Türkiye Varlık Fonu Üyesi ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olan Aydın, buralardan ise maaş almadığını açıkladı. Aylık geliri 74 bin TL.





Salim Arda ERMUT: Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü. Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi. Ermut'un iki görevinden aylık geliri 66 bin 917 TL.





Erdal ERDEM: Kardemir Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi. Karçel Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erdem, buradan ücret almıyor. Aylık toplam ücreti 62 bin 403 TL.





Ömer Fatih SAYAN: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı. Sayan buradan da ücret artı 6 maaş ikramiye alıyor. Aylık geliri 61 bin 766 TL.





Selim DURSUN: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı… Aylık geliri Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği ile 61 bin 766 TL'ye ulaşıyor.





Enver İSKURT: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi. Buradan aldığı ücret ve ikramiyelerle maaşı 61 bin 766 TL'ye çıkıyor.





Nurettin NEBATİ: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi. AKP eski milletvekili Nebati'nin maaşı da 61 bin 766 TL.





Bülent AKSU: Eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Eski Eximbank Genel Müdürü Aksu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyor. Aksu'nun aylık geliri toplam 56 bin TL.





Mehmet CEYLAN: Eski Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, eski Kalkınma Bakan Yardımcısı ve eski AKP milletvekili olan Ceylan aynı zamanda PETKİM Yönetim Kurulu Üyesi. Ceylan'ın maaşı 44 bin TL.





Mehmet BOSTAN: Eski Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı, Eski Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Vakıf Emeklilik Genel Müdürü. Halen PETKİM Yönetim Kurulu Üyesi, maaşı 44 bin TL.





Zehra Zümrüt SELÇUK: Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Bakanlıktan ayrıldı, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu ve 39 bin 423 lira ücret alıyor. Bakanken maaşı 28 bin liraydı.



