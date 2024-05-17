Samanyolu Haber /Dünya / İşte İsrail savunma bakanının Gazze saldırıları sonrası planı! /17 Mayıs 2024 13:25

İşte İsrail savunma bakanının Gazze saldırıları sonrası planı!

Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırıları devam ederken İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın saldırıların bitmesinden sonra izleyeceği planın detayları ortaya çıktı.

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların sona ermesinin ardından bölgenin yönetimine ilişkin planının, uluslararası gözetim altında Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılmasını içerdiği öne sürüldü.

Hayom gazetesi, Gazze'nin idaresi konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrışan Savunma Bakanı Gallant'ın bölgeye ilişkin planını yazdı.

Gallant'ın planında uluslararası gözetim altında Gazze'de Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu silahların "Hamas'ın eline geçmesini" önlemek için İsrail tarafından elektronik olarak izlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Gallant, 15 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin İsrail'in sivil veya askeri yönetimine rıza göstermeyeceğini ve Hamas dışındaki Filistinli kuruluşların uluslararası aktörler eşliğinde yönetilmesinin İsrail'in çıkarına olduğunu savunmuştu.

Gallant'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap veren Netanyahu ise saldırılar sonrası Gazze'nin idaresini Filistin yönetimine bırakmayacağını söylemişti.
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