İşte İsrail'in, Ankara'ya büyükelçi olarak atayacağı isim

Türkiye'nin de Tel Aviv'e göndereceği büyükelçinin adını kısa zamanda açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçiler kararnamesinin hazır olduğunu ve çok yakında onaylanacağını söyledi.









BBC'ningöre, Şimdi Lillian'ın isminin İsrail hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor. Ardından halihazırda Türkiye'de görev yapmakta olan Lillian, Cumhurbaşkanı Rceep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunacak ve göreve başlayacak.Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos'ta yaptıkları açıklamalarla normalleşme sürecinin tamamlanması açısından en önemli adımı atma ve dört yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı aldıklarını açıklamıştı.Türkiye, 2018 yılının başında ABD’nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve İsrail’deki büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı sonrası İsrail büyükelçisini Ankara’ya çağırmıştı.2018’deki protestolar sırasında onlarca sivil Filistinlinin güvenlik güçlerince vurulması sonrası İsrail’den Ankara’daki büyükelçisini çekmesini istemişti.Taraflar o tarihten bu yana maslahatgüzar düzeyinde temsil ediliyor.