İşte İtalya'nın ilk kadın başbakanı

Meloni böylece İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak atanmış oldu.



Cumhurbaşkanı Mattarella'nın yeni hükümetin kurulmasına yönelik parlamentoda temsil edilen siyasi parti gruplarıyla dün başlattığı siyasi istişareler bugün tamamlandı.



İstişareler çerçevesinde parlamento başkanları ve muhalefette yer alan partilerle görüşen Mattarella, bugün de son olarak genel seçimlerden zaferle çıkan Meloni liderliğindeki sağ ittifakın temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de kabul etti.



Cumhurbaşkanı'nın kabulünün ardından Meloni, sağ ittifak içinde ortaklık yaptığı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve Forza Italia lideri Silvio Berlusconi'yi yanına alarak basın açıklaması yaptı.





Meloni, sağ ittifak olarak hep birlikte Cumhurbaşkanı’nın istişarelerine birlik içinde geldiklerine işaret ederek "Cumhurbaşkanı Mattarella ile ulusal ve uluslararası düzeyde birçok acil konu olduğu için mümkün olan en kısa sürede yeni bir hükümetin kurulması konusunda hemfikiriz. Bütün merkez sağ koalisyonu, hükümeti kurma yetkisi verilecek kişi olarak beni önerdi. Cumhurbaşkanı’nın kararlarını bekliyoruz ve şu anda hazırız." ifadesini kullandı.



İtalya'da 'faşizme dönüş' korkusu: Giorgia Meloni kimdir?

Meloni basın açıklamasından sonra saraydan ayrıldı.



Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın öğleden sonra yerel saatle 16.30'da sağ ittifak lideri Meloni'yi yeniden Quirinale Sarayı'na davet ettiği bildirildi.



Mattarella, bu görüşmede Meloni'ye yeni hükümeti kurma görevini tevdi etti.



Cumhurbaşkanlığı yetkilisi Ugo Zampetti, Meloni'nin Quirinale sarayında Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Giorgia Meloni görevi kabul etti ve bakanlar kurulu listesini sundu" dedi.



Yeni hükümet cumartesi sabahı resmen yemin edecek ve kabinesi gelecek hafta parlamentonun her iki kanadında da güven oylamasına sunulacak.



Neo-faşist köklere sahip ulusal muhafazakar bir hareket olan Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri Partisi, 25 Eylül'de yapılan erken genel seçimlerden İtalya'nın birinci partisi olarak çıkmıştı.



Bu arada her ne kadar koalisyon konusunda Meloni ve Berlusconi birlikte hareket etse de ikilinin arasındaki gerginlik, özellikle Berlusconi'nin notları arasında yer alan ve müstakbel başbakanı "büyüklük taslayan, küstah, kibirli ve saldırgan" ifadelerin görülmesinin ardından daha da gün yüzüne çıktı.



Meloni ise "Bana şantaj yapılmasına izin vermeyeceğim" sözleriyle Bersluconi'ye tepkisini dile getirmişti.