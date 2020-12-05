Samanyolu Haber /Gündem / İşte kahve hakkında bilinmeyenler! /05 Aralık 2020 23:21

İşte kahve hakkında bilinmeyenler!

Yapılan son araştırmaya göre kahve tutkunlarının ortalama tüketimi haftada 8 fincan ve bir kahve sever hayatının yaklaşık 3 bin saatini kahve içerek geçiriyor.

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Kahve Dünyası'nın 1.200 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma, Türk kahvesine olan ilginin arttığını ortaya çıkardı. 

Ortalama tüketimin haftada 8 fincan olduğu araştırmaya göre, bir kahve sever hayatının yaklaşık 3 bin saatini bu geleneksel içeceğe ayırıyor.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 92'si Türk kahvesi tüketiyor. Düzenli olarak Türk kahvesi tüketenler ise haftada ortalama 8 fincan içiyor. Bir kahve sever hayatı boyunca yaklaşık 3 bin saatini Türk kahvesi içmeye ayırıyor.

Türk kahvesi ortalama 7 dakikada içilirken bu sürede en çok Türkçe müzik dinleniyor. Türk kahvesi içerken yapılan sohbetlerin ana konusunu ise bu yıl sağlık ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşkil ediyor.

ORTA ŞEKERLİ REVAÇTA

Bağımsız pazar araştırma şirketi Ipsos'un araştırmasına göre, Türk kahvesi en çok akşam saatlerinde ve orta şekerli olarak tüketiliyor. Kadınlar erkeklere oranla ortalama olarak daha fazla Türk kahvesi tüketiyor.

Ayrıca, katılımcıların ekseriyeti Türk kahvesini lezzeti ve verdiği keyif için tüketiyor. Türk kahvesini erkeklere göre daha fazla tüketen kadınların tercih nedenleri de farklılık gösteriyor. 

Kadınlar erkeklere kıyasla daha fazla sosyalleşmek ve metabolizmayı hızlandırdığı düşüncesiyle tüketiyor.

Kadınların Türk kahvesini evlerinde ve arkadaş/komşu evinde içmeyi tercih ettikleri görülürken, erkeklerin ise genellikle iş yerinde içtiği ortaya çıktı. 

EGE VE AKDENİZ'DE GÜNDE İKİ FİNCAN

45-50 yaş grubundaki kişiler pandemi şartları nedeniyle daha çok evde Türk kahvesi tüketirken; kafe gibi dış mekânlarda tüketimin ise 15-24 yaş grubunda daha fazla olduğu görüldü.

Ege ve Akdeniz'de tüketiciler, günde 2-3 kez kahve içerek diğer bölgelere oranla daha fazla tüketim yapıyor. Türk kahvesinin yanında en çok tercih edilen lezzet ise çikolata oluyor.

TÜRK KAHVESİNİN EN"LERİ:

*En çok seven yaş: 30
*En çok seven cinsiyet: Kadın
*En sevilen türü: Orta şekerli
*En sevilen eşlikçisi: Çikolata
*En sevildiği zaman: Akşam saatleri
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