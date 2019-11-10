İşte Karaciğer için faydalı besinler









Karaciğer kandaki alkol, ilaç gibi zararlı maddeleri temizler; yediklerimizi vücudumuzun kullanabileceği besin maddelerine çevirir; kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinleri üretir; demir, vitamin ve yağ ve şeker gibi enerji kaynaklarını depolar.





Aşırı tüketilen bazı maddeler karaciğere ağır hasar verebilir. Bu nedenle alkol, katı (doymuş) yağlar, kızarmış yiyecekleri fazla tüketmemek, aşırı şeker ve tuzdan da kaçınmak gerekir.





Karaciğerin işlevlerinden biri de şekeri yağa dönüştürmektir. Fazla şeker tüketimi karaciğer yağlanması riskini artırır. Tuzdaki sodyum ise doku sertleşmesi olarak ifade edilebilecek fibröze yol açabilir.





Bazı yiyecekler ise karaciğer fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olabilir. İşte bunlardan bazıları…



