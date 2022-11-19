İşte Katar - 2022 FIFA Dünya Kupası fikstürü





Euronews'ingöre, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 32 takımın grupları nisan ayında çekilen kurayla belirlenmişti.Katar, Ekvador, Senegal, Hollandaİngiltere, İran, ABD, Galler / İskoçya / UkraynaArjantin, Suudi Arabistan, Meksika, PolonyaFransa, Peru / Avustralya / Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka, Tunusİspanya, Kosta Rika /Yeni Zelanda, Almanya, JaponyaBelçika, Kanada, Fas, HırvatistanBrezilya, Sırbistan, İsviçre, KamerunPortekiz, Gana, Uruguay, Güney KoreŞampiyonada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar adlarını son 16 turuna yazdıracak.Grup maçları 21 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador karşılaşacak.Dünya Kupası'nın 92 yıllık tarihinde 79 ülke mücadele etti. Genel klasmanda Brezilya, 237 puanla lider durumda bulunurken Almanya 221 puanla ikinci, İtalya ise 156 puanla üçüncü sırada yer alıyor.Dünya Kupası, 18 Aralık'taki final maçıyla sahibini bulacak.