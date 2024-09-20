Samanyolu Haber /Gündem / İşte katledilen Narin'in otopsi raporunun ayrıntıları! /20 Eylül 2024 13:40

İşte katledilen Narin'in otopsi raporunun ayrıntıları!

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili ATK raporunun detaylarını paylaştı.

SHABER3.COM

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran'ın ölümün oluş şekline yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporunda yer alan tespitleri paylaştı.

Eren'in sosyal medya hesabından paylaştığı tespitler şöyle:

1.Mevcut verilerle çocuğun cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı,

2- Mevcut verilerle çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı,

3-Ölümün 21.08.2024 tarihinde meydana geldiği,

4-Sol diz altında bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından gerçekleştirildiği,

5-Otopsiside alt ve üst çenede bazı dişlerin yerinde olmadığı, bir kısmının torba içerisinde bulunduğu, mevcut dişlerinde yerlerinde kolayca ayrıldıkları tespit edilmiştir,

5- Ölüm sebebi “ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği” belirtilmiştir. Otopsi sürecindeki gözlemlerimizle zaman zaman kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmek adına yaptığımız açıklamalar iş bu raporlarda doğrulanmıştır. Bir kez daha gerçek adaletin sağlanması, fail veya faillerin tespiti, yargılanması ve cezalandırılması için soruşturma sürecini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."
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