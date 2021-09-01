Samanyolu Haber /Teknoloji / İşte kayıtlara geçen ilk NFT dolandırıcılığı /01 Eylül 2021 11:37

İşte kayıtlara geçen ilk NFT dolandırıcılığı

Britanya'da bir bilgisayar korsanı, yaptığı müzayedede Banksy'nin resmi sitesinde aslında ünlü sanatçıya ait olmayan bir NFT'yi 336 bin dolara sattı.

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Bilgisayar korsanının daha sonra bahsi geçen parayı NFT'yi satın alan Britanyalı koleksiyoncuya geri verdiği belirtildi.

Açık artırmayı kazanan kişinin rakiplerinden yaklaşık yüzde 90 daha fazla ücret ödediği belirtildi.

Banksy'nin ekibi BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yapılan herhangi bir Banksy NFT müzayedesi hiçbir şekilde sanatçı ile bağlantılı değildir" ifadelerini kullandı.

NFT'ler genelde alınıp satılabilmesi için orijinal olduğuna dair bir dijital sertifika ile satılıyor. Ancak genelde NFT'yi alanlar eserin telif sahibi olmuyor.

Britanyalı sokak sanatçısının sitesinden açık artırmaya katılan Britanyalı koleksiyoncu, hayranı olduğu Banksy'nin ilk NTF'sini aldığını düşündüğünü ifade etti.

30'lu yaşlarındaki kolesiyoncu, pazartesi sabahı itibariyle bilgisayar korsanının 5 bin sterlinlik işlem parası dışında ödediği tüm parayı iade ettiğini ifade etti.

Birçok kişinin benzer şekilde dolandırılıp paralarını alamadığını belirten koleksiyoncu, "İadeyi hiç beklemiyordum. Bence olayın basında geniş yer bulması ve hackerın kim olduğunu bulup onu Twitter'da takip etmem onu buna itti" dedi.
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