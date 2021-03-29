Samanyolu Haber /Gündem / İşte KHK'lı bir öğretmenin mahkemedeki ses kaydı /29 Mart 2021 23:00

İşte KHK'lı bir öğretmenin mahkemedeki ses kaydı

Hizmet hareketine yönelik bir davada 'Terör örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla yargılanan ve hakkında 30 ay hapis cezası verilen KHK'lı bir öğremenin savunması sırasında alınan bir ses kaydı YouTube üzerinden yayınlandı.

SHABER3.COM

Fatih Yılmaz YouTube kanalı üzerinden KHK'lı bir öğretmenin mahkemede yaptığı savunmanın ses kaydını yayınladı.

İsmi açıklanmayan ve ses kaydının yayınlanmasına izin verdiği belirtilen KHK'lı öğretmenin savunmasında "Devlete, hükümete ve kanunlara karşı en ufak bir fiilde bulunmamış, toplumun huzur ve sükûnunu bozacak en küçük bir davranışı olmayan masum din kardeşinizi hapse atıp ceza vermeye çalışıyorsunuz. Allah'tan ve hesap gününden korkuyor musunuz? Silahlı terör örgütü üyeliği, terörist iftirası çok ağır bir iftira değil mi? 2014'te dükkan açmış tabelasına Gülen Ticaret yazmışım. Bu mu suç? Kendi hesabıma 13-15 bin TL para yatırmışım. Bu mu suç? Hangi suçu mu sayayım. Sayın savcı 25 yıl ceza alacak hangi suçumu hangi fiilimi bulup ispatladınız?" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Savunması sonrasında hakkındaki karar açıklanan ve 30 ay hapis cezasına çarptırıldığı ifade edilen KHK'lı öğretmene son sözünün ne olduğu sorulduğunda ise şu ifadeleri kullanıyor: Mahkemei-i Kübra'da görüşürüz sayın başkan. 5 yıl dava sürmez. Suçsuz bir insan 5 yıl yargılanmaz. Allah'ın huzuru var, Allah'ın mahkemesi var. Orada görüşeceğiz. Son sözüm budur.

İşte o ses kaydı:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte KHK'lı bir öğretmenin mahkemedeki ses kaydı Sonraki Haber >>

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

Facianın eşiğinden dönüldü: İşte Helikopterin düşme anı

Facianın eşiğinden dönüldü: İşte Helikopterin düşme anı

Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama

Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

Uçak pistinde korku dolu anlar

Uçak pistinde korku dolu anlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:38:12