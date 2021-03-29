İşte KHK'lı bir öğretmenin mahkemedeki ses kaydı

Fatih Yılmaz YouTube kanalı üzerinden KHK'lı bir öğretmenin mahkemede yaptığı savunmanın ses kaydını yayınladı.





İsmi açıklanmayan ve ses kaydının yayınlanmasına izin verdiği belirtilen KHK'lı öğretmenin savunmasında "Devlete, hükümete ve kanunlara karşı en ufak bir fiilde bulunmamış, toplumun huzur ve sükûnunu bozacak en küçük bir davranışı olmayan masum din kardeşinizi hapse atıp ceza vermeye çalışıyorsunuz. Allah'tan ve hesap gününden korkuyor musunuz? Silahlı terör örgütü üyeliği, terörist iftirası çok ağır bir iftira değil mi? 2014'te dükkan açmış tabelasına Gülen Ticaret yazmışım. Bu mu suç? Kendi hesabıma 13-15 bin TL para yatırmışım. Bu mu suç? Hangi suçu mu sayayım. Sayın savcı 25 yıl ceza alacak hangi suçumu hangi fiilimi bulup ispatladınız?" ifadelerini kullandığı duyuluyor.



Savunması sonrasında hakkındaki karar açıklanan ve 30 ay hapis cezasına çarptırıldığı ifade edilen KHK'lı öğretmene son sözünün ne olduğu sorulduğunda ise şu ifadeleri kullanıyor: Mahkemei-i Kübra'da görüşürüz sayın başkan. 5 yıl dava sürmez. Suçsuz bir insan 5 yıl yargılanmaz. Allah'ın huzuru var, Allah'ın mahkemesi var. Orada görüşeceğiz. Son sözüm budur.







İşte o ses kaydı:









