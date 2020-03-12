Samanyolu Haber /Sağlık / İşte koronavirüsün verdiği zararı gösteren röntgen ve tomografi görüntüleri /12 Mart 2020 23:15

İşte koronavirüsün verdiği zararı gösteren röntgen ve tomografi görüntüleri

İlk kez 12 Aralık'ta Çin'de tespit edilip 3 ayda pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüsün, hastaların akciğerlerinde oluşturduğu hasarı, röntgen gibi radyolojik görüntülerde görmek mümkün.

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İlk kez 12 Aralık'ta Çin'de tespit edilip 3 ayda pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüsün, hastaların akciğerlerinde oluşturduğu hasarı, röntgen gibi radyolojik görüntülerde görmek mümkün.

Euronwes Türkçe'den Tuba Altunkaya'nın haberine göre  Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA), virüs ile ilgili yapılan araştırmalar kapsamında Covid-19 hastalarının akciğerlerinin tomografi ve röntgen görüntülerini yayınladı.

Koronavirüsün kaynağı olduğu düşünülen Vuhan kentindeki balık pazarında ulaşım görevlisi olan 44 yaşındaki bir erkeğin röntgen (X-ray) görüntülerindeki "opasifikasyon (buzlu cam görünümleri)" denilen beyaz lekeler, hastada oluşan zatürrenin boyutunu resmediyor.

Akut solunum sıkıntısı sendromu ve ileri derece zatürre teşhisi konulan hasta, 13 gün süren yüksek ateş ve öksürük şikayeti üzerine hastaneye başvurduktan bir hafta sonra hayatını kaybetti. Söz konusu hasta şüpheli Covid-19 vakası olarak tanımlanıyordu.



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