Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Mayo Kliniği'nde doktorlar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) solunum tezahürlerinden önce gelen belirtileri açıkladı.







Daily Express'in haberine göre, Mayo Kliniği doktorları "Covid-19 iştahsızlık, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi hafif gastrointestinal semptomlara yol açabilir." ifadelerini kullandı.





MİDE BULANTISININ AKABİNDE ÖKSÜRÜK





Söz konusu emarelerin enfeksiyonun en yaygın belirtileri olmadığını ve sadece bir gün sürdüğünü vurgulayan uzmanlar, ishal ve mide bulantısının genellikle solunum belirtileri ortaya çıkmadan önce görüldüğünü kaydetti.





Mide bulantısının grip, migren, gastrointestinal rahatsızlıklar veya depresyon gibi diğer hastalıklara işaret edebileceğini belirten doktorlar, Covid-19'a yakalanılması durumunda mide bulantısının ardından öksürük, ateş, tat ve koku kaybının geldiğini söyledi.